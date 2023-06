Sylvester Stallone déclare Arnold Schwarzenegger la star de cinéma d’action « supérieure »

Légendes hollywoodiennes Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger avait une rivalité qui a persisté pendant de nombreuses années, mais laquelle est la meilleure star de cinéma d’action? Les fans de chaque acteur auront leurs propres opinions, mais si vous demandiez à Stallone, il dirait que c’était Schwarzenegger. C’est quelque chose que Rocheux star a dit dans le nouveau Arnold docu-séries en streaming sur Netflix, qui détaille comment les deux acteurs ont toujours essayé de se surpasser pour être le meilleur du genre.





« Les années 80 étaient une période très intéressante parce que le » gars d’action « définitif n’avait pas encore vraiment été formé », a déclaré Stallone, par EW. « Jusqu’à cette époque, l’action était une poursuite en voiture comme Bullit ou La connexion françaiseet un film sur l’intellect et les insinuations et le verbal ceci et le verbal cela. »

Stallone inaugurait de grands changements dans le genre d’action avec Premier sang en 1982, mais il savait qu’il avait une sérieuse concurrence entre les mains lorsque Schwarzenegger commencerait à faire des vagues peu de temps après avec des films comme Le Terminateur et Commando. Schwarzenegger dit que chaque fois que Stallone sortait un autre grand film d’action comme Rambo II, qui n’a servi que d’inspiration pour essayer de surpasser cela. Stallone se souvient également à quel point la compétition était tendue, la comparant à une querelle entre deux boxeurs poids lourds.

« Nous sommes devenus incroyablement compétitifs », se souvient Stallone. « Comme [Muhammad] Ali et [Joe] Frazier, ou grands guerriers qui parcourent le même parcours : Il n’y avait de place que pour l’un de nous. »

En fin de compte, Stallone accepterait la défaite, déclarant le Héros de la dernière action acteur pour être la star « supérieure ».

« Il était supérieur. Il avait juste toutes les réponses », comme le dit Stallone. « Il avait le corps. Il avait la force. C’était son caractère. »

Cela dit, Stallone souligne également que les deux acteurs ont des « styles de jeu » très différents qui fonctionnent pour leurs films respectifs. Quelque chose qu’il a remarqué, c’est qu’il a tendance à jouer des personnages qui prennent des coups avant de faire un retour, tandis que Schwarzenegger a tendance à jouer des soldats dominants qui ont presque toujours le dessus au combat.

« Je devais me faire botter le cul constamment, alors qu’Arnold, il ne s’est jamais beaucoup fait mal », a déclaré Stallone. « Et je vais, ‘Arnold, tu pourrais sortir et combattre un dragon et tu reviendrais avec un pansement.' »

La rivalité est devenue une amitié

Finalement, les deux acteurs deviendraient amis, et aucun ne voit l’autre comme un rival à ce stade. Ils ont collaboré à plusieurs reprises, avec Schwarzenegger apparaissant dans trois des films de Stallone Consommables films. Les deux ont également partagé la vedette dans le film de 2013 Plan d’évacuation. Ils aiment aussi sortir des plateaux de cinéma, ce qui inclut la sculpture de citrouilles ensemble pour Halloween l’année dernière.

Schwarzenegger est toujours en action dans le genre action, jouant un agent secret dans la nouvelle série Netflix FUBAR. Quant à Stallone, il se replongera dans le genre pour une Suspense suite qui est en préparation. Pour l’instant, les fans peuvent voir le vrai Stallone passer du temps avec sa famille dans l’émission de téléréalité Paramount + La famille Stallone.