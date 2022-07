Sylvester Stallone déchire les producteurs de films pour avoir fait un spin-off rocky qu’il n’approuve pas

Malgré la création, l’écriture et la mise en vedette dans les films, y compris le Credo retombées, Stallone a déclaré à Variety à l’époque: « Je n’ai aucune propriété de Rocheux. »

Et maintenant, avec un nouveau spin-off à l’horizon, écrit par le scénariste Robert Lawton pour le studio MGM, il semble que Stallone se sente à nouveau volé.

S’adressant à Instagram aujourd’hui (31 juillet), il a écrit: « Un autre briseur de cœur… Je viens de le découvrir… UNE FOIS ENCORE, ce PRODUCTEUR PATHÉTIQUE de 94 ans et SES ENFANTS MORONIQUES DE VAUTOURS INUTILES, Charles et David, sélectionnent à nouveau LES OS d’un autre merveilleux personnage que j’ai créé sans même me le dire…