Sylvester Stallone confirme le retour des Gardiens de la Galaxie Vol.3

La question de savoir si Sylvester Stallone reprendrait son rôle de Stakar Ogord, alias Starhawk, dans le prochain Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est dans l’esprit des fans de Marvel depuis un certain temps maintenant, et grâce à une nouvelle vidéo partagée par le Consommables acteur, nous avons enfin eu la confirmation qu’il sera de retour pour la dernière aventure cosmique. Le troisième film de la franchise Guardians sortira en 2023 et le tournage a débuté la semaine dernière, avec James Gunn partageant une image de lui-même et du casting principal de retour comme annonce officielle, et il semble qu’il n’a pas fallu à Stallone pour rejoindre le fête.

Ayant récemment été attaché à filmer le dernier Consommables film, on dirait Sylvester Stallone n’a pas perdu de temps pour se diriger vers le tournage de Marvel. Stallone est déjà apparu dans le rôle de courtes scènes de la franchise, et il est fort probable qu’il en soit de même pour la dernière sortie, mais comme de nombreux camées Marvel, ce ne serait tout simplement pas la même chose sans lui. Dans la vidéo, Stallone partage un aperçu des coulisses de l’une des technologies impressionnantes utilisées pour créer des versions numériques des acteurs.

Dans son message, l’acteur a écrit : « Pour ceux que ça intéresse [in] ce qui se passe dans les coulisses du cinéma. En voici juste une toute petite partie. Duplication de visage. » Il donne un bon aperçu du dôme des appareils photo et des flashs qui est utilisé pour capturer « toutes les expressions que vous pourriez avoir » afin « d’être dupliquées si vous n’êtes pas là ». heures pour terminer se fait en moins de cinq secondes dans une deuxième vidéo, dans laquelle l’acteur se tient debout dans une explosion de flashs de caméra et de clichés, ce qui donnera à l’équipe de production les images dont elle a besoin pour développer une version numérique de son personnage. Comme le note Stallone, « le cinéma est définitivement devenu une science ».

Bien sûr, en ce qui concerne les décors fantastiques de nombreux films Marvel, il existe de nombreuses scènes qui ne peuvent tout simplement pas être complétées par les acteurs, même avec l’utilisation d’écrans verts et de plates-formes. Avoir la possibilité de recréer numériquement un personnage est quelque chose qui, bien que n’étant pas nouveau et avec un résultat à l’écran similaire à celui vu dans les goûts de Le Seigneur des Anneaux il y a vingt ans, est devenu beaucoup plus facile et prend moins de temps à créer pour ceux qui travaillent dans les coulisses.

Le mois dernier, Stallone a confirmé qu’il avait terminé son tournage sur The Expendables 4, qui ne repose pas sur beaucoup de loisirs numériques et beaucoup de cascades et de pyrotechnie, et a également révélé qu’il en avait maintenant terminé avec le Consommables franchise, la remettant aux mains compétentes de Jason Statham pour diriger les futures suites. Avec Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 étant également apparemment le dernier film de cette franchise, du moins avec cette gamme particulière de Gardiens, ce sera probablement la dernière incursion de Stallone dans l’univers Marvel. Cependant, son retour dans la série le ramène également sous la direction de James Gunn, avec qui il a travaillé lors de la voix de King Shark dans le film DC de Gunn, La brigade suicide.

Les Gardiens de la Galaxie reviendront en premier dans Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sur Disney+, avant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 arrive dans les salles de cinéma le 5 mai 2023.

