Sylvester Stallone a joué dans les films n ° 1 pendant six décennies consécutives

Hay Sac Six-colour n° 1 - Bleu

Le sac Six-colour n°1 de Hay est conçu par Susan Bijl et Bertjan Pot et est un sac à bandoulière durable en nylon. Le sac à bandoulière est léger et en colour blocking. Cette édition spéciale de la collection « The New Shoppingbag » de Susan Bijl montre que les sacs réutilisables peuvent être élégants et à la mode. Disponible en différentes couleurs.