Sylvester Stallone a confirmé qu’il n’apparaîtra pas en tant que Rocky dans Creed III

MGM

Sylvester Stallone a assuré qu’il n’apparaîtra pas en tant que Rocky Balboa dans le troisième film de la franchise Creed avec Michael B. Jordan. Attention!

©IMDBStallone dans Creed 2

Credo III montrera Adonis, le fils d’Apollon, dans le meilleur moment de sa carrière professionnelle de champion de boxe en même temps que sa vie de famille se développera de manière positive, du moins jusqu’à ses retrouvailles avec Damien Anderson, un personnage qui vient de son passé après avoir purgé une longue peine de prison et veut sa chance de tout prouver sur le ring, alors l’héritage de Creed sera menacé.

Le film est réalisé par et stars Michael B Jordan dans la peau d’Adonis et Jonathan Majors en tant que nouvel antagoniste de la franchise : Damien Anderson. Que va-t-il arriver à Rocky Balboa ? Apparemment le grand ami du père d’Adonis et mentor du jeune homme dans le monde du sport ne fera pas partie de cette nouvelle histoire, du moins l’a-t-il précisé. Sylvester Stallonel’acteur aux commandes de l’attachant champion de boxe.

Stallone ne sera pas dans Creed III

Parler avec Le journaliste hollywoodien sournois a dit : « C’est une situation malheureuse parce que je sais ce qui aurait pu être. Il est allé dans une direction très différente de celle que j’aurais prise. C’est une philosophie différente, celle d’Irwin Winkler et celle de Michael B. Jordan. Je leur souhaite le meilleur, mais je suis beaucoup plus sentimental. J’aime que mes héros soient battus, mais je ne veux pas qu’ils entrent dans cet espace sombre. J’ai l’impression que les gens ont déjà assez d’obscurité. ».

Nous ne savons pas à quoi l’acteur expérimenté fait référence à propos du « obscurité » de Credo III mais il est clair que la franchise qui a émergé comme un spin-off de Rocky maintient certainement ses différences avec ces entrées, même en reportant les problèmes sociaux modernes du point de vue d’Adonis et sa croissance en tant que boxeur allant des endroits les plus humbles à recevoir son propre confort du champion.

Dans le passé, Stallone a eu une altercation avec le producteur de croire, Irwin Winker, alors qu’ils allaient apparemment développer un spin off centré sur le boxeur russe Ivan Drago (Dolph Lundgren). Qu’est-ce que Sly a dit à ce moment-là ? : « Irwin Winkler et sa famille feront exploser Rocky à sec. Le soi-disant producteur le plus détesté, sans talent et décrépit d’Hollywood et ses fils lâches ont trouvé leur prochain repas… Rendez-moi mes droits de suceur de sang ! ». Credo III le suivant s’ouvre 3 mars 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂