Sylvain Sylvain, guitariste des New York Dolls, groupe pionnier du punk et du glam rock, décède | 45S

Sylvain Sylvain, guitariste du légendaire groupe proto-punk Poupées de New York, Il est décédé mercredi 13 janvier dernier, à l’âge de 69 ans, victime d’un cancer. La nouvelle a été confirmée aujourd’hui par une déclaration sur le compte Facebook de Sylvain.

«Bien qu’il ait combattu courageusement, il est décédé hier de cette maladie. Alors que nous pleurons sa perte, nous savons qu’il est enfin en paix et sans douleur. Montez le volume de sa musique, allumez une bougie, dites une prière et envoyons cette belle poupée sur son chemin », indique le communiqué. Lisez-le en entier ci-dessous.

En tant que guitariste des New York Dolls, Sylvain a aidé à construire un style qui allait préparer le terrain pour l’explosion du punk rock quelques années plus tard.. Au cours de sa carrière, il a laissé deux albums avec la formation classique du groupe, et trois autres après la rencontre en 2004.

Le travail des Dolls a influencé des groupes comme The Ramones, Sex Pistols – le guitariste Steve Jones a avoué qu’il avait actuellement honte de son imitation flagrante à la Johnny Thunders – Kiss, Mötley Crüe, Guns N ‘Roses, Les Smith, parmi tant d’autres. C’est un groupe crucial pour l’évolution du rock dans la seconde moitié du 20e siècle.

Aujourd’hui, il ne reste qu’un seul des membres originaux des New York Dolls. Billy Murcia a été le premier à partir en 1972. Le guitariste Johnny Thunders l’a suivi en 1991. Un an plus tard, Jerry Nolan est décédé. Le bassiste Arthur Kane est passé dans l’au-delà en 2004 et Sylvain a péri il y a quelques jours. Le seul survivant de la formation classique est le chanteur David Johansen.