Syesha Mercado, ancienne d’American Idol, retrouve sa fille nouveau-née

L’ancienne candidate d' »American Idol » Syesha Mercado et son partenaire, Tyron Deener, ont retrouvé leur fille nouveau-née, Ast, après avoir temporairement perdu la garde de l’enfant il y a deux semaines.

Mercado, qui a participé à la septième saison du concours de talents de longue date en 2008, a partagé la nouvelle vendredi dans une vidéo de quatre minutes publiée sur Instagram, dans laquelle Deener a informé ses partisans et ses abonnés que « Ast est à la maison ».

« Nous avons Ast avec nous. … Nous voulons vous remercier. Nous avons encore du travail à faire pour récupérer Ra, mais nous voulons vous remercier à cause de vous et de ma famille, nous avons eu le soutien approprié pour obtenir les meilleurs avocats du pays afin de pouvoir rendre justice à Ast. est de retour », a déclaré Deener en partie.

Dans la vidéo, Deener a fait un panoramique de son côté et a montré aux téléspectateurs un aperçu d’Ast dormant dans un porte-bébé dans une voiture. Il a également tourné la caméra pour montrer Mercado assis à l’avant de la voiture.

« Nous respectons le processus. Nous respectons les tribunaux. Nous respectons la position de chacun, mais le mal est mal », a-t-il poursuivi. «Mais nous avons récupéré Ast et bientôt, Ra sera à la maison. Je le sais parce que nous avons le soutien de la population.

Le développement intervient quelques jours seulement après que la chanteuse de 34 ans a partagé une vidéo émouvante sur la perte de la garde de ses deux enfants, sa fille Ast et son fils d’un an Amen’Ra. Amen’Ra reste actuellement sous la garde des services de protection de l’enfance.

Dans la vidéo de mardi, Mercado a plaidé en larmes pour la garde de ses enfants lors d’une conférence de presse. « C’est la première fois que je suis maman et j’ai été privée de tenir mes bébés et de nourrir mes bébés. Je n’ai pas pu voir Ra dire » maman « pour la première fois et je n’ai pas pu voir mes bébés rencontre pour la première fois », avait-elle déclaré à l’époque.

« Je rate tellement de moments précieux », a-t-elle ajouté. « J’en ai été privé et je ne sais pas comment l’exprimer, mais ça fait tellement mal. »

Plus tôt cette année, le fils de Mercado, Amen’Ra, a été emmené par les services de protection de l’enfance du comté de Manatee en Floride, alors qu’il avait 13 mois. Sa fille, Ast, a été enlevée il y a deux semaines, quelques jours après que Mercado lui ait donné naissance.

Mercado a capturé l’incident à la caméra et a publié le clip dans une vidéo Instagram Live, qui a depuis été visionnée plus de 3 millions de fois. La vidéo montrait les adjoints du shérif du comté de Manatee arrêtant sa voiture lors d’un contrôle de bien-être inattendu et emmenant le nouveau-né.

Un groupe d’activistes faisant campagne pour Mercado et la famille de Denner a déclaré qu’en février, Mercado avait emmené son fils à l’hôpital pour enfants Johns Hopkins de Saint-Pétersbourg, en Floride, pour se faire soigner contre la déshydratation. Mais par la suite, Amen’Ra a été confié aux soins du CPS et non de sa mère.

Un avocat de Mercado, Derrick McBurrows, a déclaré mardi que CPS s’était impliqué plus tôt avec la famille de Mercado et Denner en raison d’allégations de négligence médicale.

McBurrows a déclaré aux journalistes que CPS a allégué que Mercado n’avait pas emmené son fils à l’hôpital pour une visite médicale.

« Nous avons explicitement fourni des preuves qui réfutent complètement cela », a déclaré McBurrows lors de la conférence de presse. « C’est un mensonge complet. C’est une fabrication complète. »

Selon l’avocat, Mercado a emmené son fils à l’hôpital communautaire d’Englewood à Englewood, en Floride, non pas en février mais le 30 janvier.

« La mère avait des problèmes de lactation », a déclaré McBurrows. « C’est une mère pour la première fois qui cherchait de l’aide mais elle a été criminalisée. »