Sydney Sweeney fera officiellement ses débuts en tant que Spider-Woman dans Madame Web

Femme araignée aura deux mois à venir très chargés, le personnage faisant partie de la longue liste de Spider-People à apparaître dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse et maintenant confirmée pour faire ses débuts officiels en direct dans Madame Web, avec Sydney Sweeney la jouant.





Malgré le fait que toutes les rumeurs indiquaient que le Euphorie la star serait chargée de donner vie au personnage dans le prochain Homme araignée spin-off, il n’y a eu aucune confirmation officielle de ce que serait son rôle dans le film, qui met également en vedette Dakota.Johnson dans le rôle-titre.

Sweeney elle-même a confirmé qu’elle jouerait Julia Carpenter dans le film dans une interview avec Total Film (via Games Radar):

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je ne pourrais pas être plus excité. J’ai hâte de pouvoir en parler. J’ai hâte de pouvoir être à côté des filles avec qui j’ai filmé – Dakota et Isabela, et Celeste. Nous nous sommes tellement amusés ensemble. Et je suis vraiment excitée que ce soit juste une centrale de femmes badass pour que le monde entier puisse la voir.

Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé pour le moment, mais grâce à des séquences et des images, il est possible qu’il se déroule dans le passé et qu’il s’agisse d’une histoire d’origine pour le personnage de Johnson.

Le casting de Madame Web est complété par Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott et Zosia Mamet, dont beaucoup pourraient jouer différentes versions des personnages de Sweeney et Johnson, puisque les principales théories des fans indiquent que c’est précisément de quoi va parler le film.

Madame Web se joindra Venin, Morbiuset Kraven dans le cadre d’un univers axé sur les méchants et les anti-héros liés à Spider-Man. On s’attend à ce qu’à l’avenir, ils continuent à développer des histoires et se concentrent non seulement sur les méchants, mais aussi sur les héros, tels que le El Muerto film mettant en vedette le chanteur Bad Bunny (Train à grande vitesse).

Cassandra Web, la version originale de Madame Web, est apparue pour la première fois dans L’incroyable Spider-Man #210 en 1980, créé par l’écrivain Denny O’Neil et l’artiste John Romita. Dans la plupart des bandes dessinées, c’est une vieille femme atteinte d’une maladie grave qui la maintient connectée à un système vital qui ressemble à une toile d’araignée.

En relation: Madame Web: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons





Qui est Julia Carpenter ?

merveille

Créée par Jim Shooter et Mike Zeck, elle est apparue pour la première fois en 1984 Guerres secrètes #6 en tant que Spider-Woman, bien qu’elle ait utilisé les noms de différents personnages au fil des ans.

En plus de Spider-Woman, Julia a endossé le rôle de la deuxième Arachne et est devenue plus tard la deuxième itération de Madame Web, ce qui expliquerait sa participation au film de 2024.

Sony Pictures et Amazon Studios se sont récemment associés pour créer un univers partagé qui s’étendra également au petit écran, et les producteurs ont précisé que Spider-Woman, ainsi que Silk et Gwen Stacey seront des personnages clés de l’avenir du franchise, il est donc probable que Sweeney aura la chance de jouer le personnage dans plus de projets à l’avenir.