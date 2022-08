Sydney Sweeney accusé de comportement « raciste » par la DJ Bella Ferrada

Sydney Sweeney s’est retrouvée dans l’eau chaude avec Internet après que des photos des chapeaux sur le thème MAGA de sa famille lors d’une fête à laquelle elle a assisté soient devenues virales sur les réseaux sociaux, cependant, un DJ a ajouté de l’huile sur le feu, appelant Sweeney pour comportement « raciste » .

Bella Ferrada, une DJ basée à Los Angeles, a appelé l’actrice « Euphoria » après que d’autres sur les réseaux sociaux aient accusé Sweeney d’être « raciste ».

Sweeney avait récemment organisé une fête surprise sur le thème du hoedown pour le 60e anniversaire de sa mère, mais a immédiatement pris un contrecoup après qu’une photo a montré l’un de ses proches portant une chemise « Blue Lives Matter ».

D’autres photos, publiées par le frère de Sweeney, Trent, montraient des invités à la fête portant des chapeaux sur le thème de MAGA, imprimés avec le dicton : « Make Sixty Great Again ».

Sweeney ne s’est jamais publiquement alignée sur le mouvement « Blue Lives Matter » et n’a pas non plus exprimé son soutien à Donald Trump.

Bella Ferrada affirme que Sydney Sweeney était « raciste » envers son petit ami.

Sur son histoire Instagram, Ferrada a republié les photos de Sweeney de la fête d’anniversaire de sa mère, écrivant: « Cette fête » Make 60s Great Again « est vraiment problématique (pas la chemise Blue Lives Matter). Beurk, cela confirme mes réflexions sur [Sydney Sweeney]. »

Photo : Instagram

Ferrada a poursuivi, faisant allusion à un incident survenu entre Sweeney et son petit ami, Lalo.

« Surtout après qu’elle ait tiré des conneries racistes sur Lalo alors qu’il travaillait à une cérémonie de remise de prix. Mais [we’ll] gardez ce thé pour un autre jour. »

Après avoir publié sur son histoire Instagram, Ferrada a ensuite commenté sous le message d’anniversaire de Sweeney pour sa mère, donnant plus de détails sur l’interaction « raciste » entre son petit ami et l’actrice de « White Lotus ».

Photo : Instagram

« Tout ce que je vois, ce sont des chapeaux rouges et des drapeaux rouges », a écrit Ferrada. « Meuf, ça explique pourquoi tu as eu si peur quand mon petit ami mexicain essayait de réparer l’éclairage par toi aux HCA Awards et que tu as paniqué et que ton petit ami est venu lui tirer dessus pendant qu’il faisait son travail et n’a même aucune idée de qui tu es sommes. »

Elle a conclu: « Pourquoi aviez-vous si peur? Ça donne du karennnn. »

Sweeney n’a pas répondu aux allégations de la Ferrada.

Ferrada n’a pas été la seule à avoir appelé publiquement Sweeney, car de nombreuses personnes sur Twitter ont commencé à critiquer l’actrice pour avoir refusé de dénoncer le comportement problématique de sa famille.

« Si vous êtes blanc et que vous ne voulez pas faire honte à vos parents pour leurs opinions conservatrices, vous êtes tout aussi complice et vous devez être escorté », a-t-il ajouté. un utilisateur a écrit.

Histoires liées de YourTango :

Un autre utilisateur a ajouté: « Si la politique des parents de Sydney Sweeney vous choque, vous allez être assez déçu quand vous découvrirez la politique de la plupart des parents blancs, mais surtout des plus célèbres. »

Le contrecoup instantané a poussé Sweeney à publier une déclaration via Twitterécrivant: « Vous les gars, c’est fou. Une célébration innocente pour le 60e anniversaire de ma mère s’est transformée en une déclaration politique absurde, ce qui n’était pas l’intention. S’il vous plaît, arrêtez de faire des suppositions. »

Alors que Sweeney a été accueillie avec encore plus de critiques après sa déclaration, avec un utilisateur répondant à son tweeten écrivant : « Alors vous auriez dû sélectionner d’autres photos à publier qui ne seraient pas laissées à l’interprétation de cette manière. Leçon apprise pour vous, je « suppose » », ont défendu l’actrice.

« Mon père a voté pour Trump (deux fois) et je l’aime toujours lmao, ce n’est pas parce que votre famille pense d’une manière que vous devez tous penser la même chose », un autre utilisateur a tweeté.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.