Sydney couple Sphen et Magic accueillent une deuxième fille

Sphen and Magic, deux manchots papous mâles au Sea Life Aquarium de Sydney (Sydney Sea Life Aquarium)

Le couple de pingouins gay de renommée mondiale, Sphen et Magic, est devenu papa pour la deuxième fois, après avoir fait éclore un autre poussin négligé par un couple hétéro.

Sphen and Magic, deux manchots papous mâles de l’aquarium Sea Life de Sydney, ont trouvé la célébrité en octobre 2018 lorsqu’ils ont fait éclore leur premier poussin, après que les gardiens de zoo les ont remarqués en train de faire éclore un rocher et leur ont donné un œuf de rechange à entretenir.

Avec leurs prouesses parentales prouvées, ils sont maintenant les pères adoptifs du zoo pour les œufs négligés par d’autres couples de manchots.

Leur première fille Lara, surnommée Sphengic, a maintenant grandi et a commencé à fonder sa propre famille, mais Sphen et Magic sont toujours aussi désireux de faire partie d’une famille et ont accueilli une deuxième fille.

Les pères pingouins gays interviennent lorsque les couples hétérosexuels négligent leurs œufs.

Le zoo a dit au Observateur d’étoiles lundi (23 novembre): «Si l’un de nos couples a trop d’œufs ou n’est pas doué pour s’occuper de ses œufs, nous les confierons parfois à d’autres couples comme Sphen et Magic. Nous avons donné un œuf à Sphen et Magic à incuber car ils se sont avérés être de bons parents dans le passé.

Les deux papas et la nouvelle poussin vont bien.

Les couples de même sexe ne sont pas rares chez les pingouins. Le zoo a expliqué: «Les pingouins, y compris les manchots papous, font partie des nombreuses espèces dans lesquelles les couples homme-homme ou femme-femme se produisent fréquemment et nous avons la chance d’avoir notre propre couple homme-homme.

«Tout comme nos autres parents gentoo, Sphen et Magic sont attentifs et incroyablement attentionnés et nous nous sentons privilégiés d’avoir un duo aussi incroyable dans notre colonie.

Le zoo a ajouté: «Lara a maintenant deux ans et nous surprend tous les jours par son indépendance. Bien qu’elle soit encore relativement jeune, elle a tenté de participer à la saison de reproduction de cette année.

«Elle et son partenaire ont installé un nid et l’ont soigneusement surveillé, mais n’ont malheureusement pas réussi à faire éclore une progéniture. Nous avons hâte de voir comment elle ira l’année prochaine et si elle donnera à Sphen et Magic un petit poussin grand pingouin.

Le couple est inséparable depuis des années, et les gardiens de zoo disent que Sphen a montré son amour pour Magic en lui donnant une « pierre spéciale » qui est « l’équivalent de proposer dans le langage d’amour des pingouins ».

Les couples homosexuels sont courants chez les animaux, mais l’homophobie est un problème humain.

L’année dernière, des parents de pingouins lesbiens ont fait éclore un poussin au London Sea Life Aquarium.

Livre pour enfants Et le tango fait trois, basé sur l’histoire réelle de parents mâles de manchots à jugulaire au zoo de Central Park à New York, s’est récemment révélé être l’un des livres les plus interdits de la décennie.

Alors que l’homosexualité est courante chez de nombreuses espèces animales, l’homophobie – un problème notoire chez les humains – n’a pas encore été observée dans le règne animal.