Sword of the Necromancer sort un nouveau DLC pour le public PC et console

ARPG de donjon-crawler populaire Épée du nécromancien lance un nouveau DLC plus tard ce mois-ci. Le jeu a été publié par Tesura Games et développé par Grimorio of Games et JanduSoft. À l’origine, ce titre a été lancé avec un mode histoire de base et a immédiatement suscité une grande communauté de fans à la suite de ses aventures emblématiques.

En tant qu’expérience roguelike, les joueurs plongeront de plus en plus profondément dans le donjon alors qu’ils recherchent le pouvoir de ressusciter Koko. C’est une histoire d’amour, d’action, d’aventure et de bataille à travers un donjon profond et passionnant. Avec un nouveau DLC en route, les joueurs auront encore plus de contenu à explorer au cours de leur voyage épique.

Il s’agit d’un voyage unique à travers le donjon alors que les joueurs se battent et ravivent leurs ennemis pour construire une armée de morts. En utilisant les pouvoirs du Épée du nécromancien et un voleur nommé Tama, ils se rendront dans les profondeurs des donjons pour un voyage épique.

Le nouveau DLC sera gratuit et introduira 3 nouveaux modes de jeu pour que les fans testent vraiment leurs compétences. De plus, les joueurs peuvent s’attendre à 10 nouveaux monstres, 8 nouveaux boss et un épilogue supplémentaire prolongeant la fin de l’histoire. Explorez le tout nouveau chapitre et voyez ce qui se passe réellement une fois que tout est terminé.

Le nouveau mode Challenge permettra aux fans de rejouer le jeu de base avec de nouveaux rebondissements aléatoires. Cela poussera les joueurs à travers les cinq étages comme d’habitude, mais de nouveaux ennemis et des rencontres inattendues attendent les fans à chaque tour.

Le jeu introduit également le mode Colisée, qui permet aux fans de se battre contre des hordes d’ennemis. Commencez au niveau 1 et défiez la mort en affrontant des ennemis et en progressant. Enchaînez des combos, trouvez des objets et survivez le plus longtemps possible dans cet environnement de combat.

Boss Rush offrira aux joueurs une chance de combattre 5 boss dos à dos sans interruption. Les patrons seront plus coriaces et un mélange de choix nouveaux et anciens. Utilisez vos fournitures d’aventure actuelles, montez de niveau et combattez à travers une ruée d’assaut de combat de boss. Terminer ce mode débloquera l’un des boss d’origine en tant qu’invocation pour le jeu.

Dungeon Builder offre aux joueurs la possibilité de personnaliser leur propre environnement de donjon. Cela donnera aux joueurs le pouvoir de concevoir des tunnels, de poser des pièges, de placer des ennemis et de les partager en ligne avec d’autres.

Jouer à de nouveaux modes ajoute également des symboles au jeu, qui peuvent être échangés contre des objets dans la boutique d’objets. Cela fonctionnera quotidiennement, mais c’est une option utile pour les joueurs souhaitant déverrouiller tous les types d’armes et de reliques.

Le DLC devrait sortir le 24 juin.