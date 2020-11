Sword Art Online Progressive confirmé comme film; bande-annonce et année de sortie

L’adaptation du début de l’anime sous les yeux d’Asuna viendra de la main du studio A-1 Pictures

« Sword Art Online Progressive » il a été confirmé il y a des semaines comme le nouveau pas en avant de la franchise iconique de fantasy, qui nous laisserait avec un retour au début mais sous une particularité qui en excite beaucoup: cette fois nous suivions l’action sous les yeux d’Asuna principalement. Cependant, avec l’annonce initiale et rumeurs ultérieures une possibilité s’est présentée: que « Sword Art Online Progressive » était un film et non un anime hebdomadaire comme prévu.

Le film progressif Sword Art Online sortira en 2021

Aujourd’hui, enfin, il est confirmé que ce nouveau pari IP sera un long métrage, quelque chose que nous avons pu savoir grâce à Collègues AIR:

Comme nous pouvons le voir, en plus de la confirmation susmentionnée, nous avons également d’autres nouvelles supplémentaires. D’une part, alors, nous avons que le nom complet du film fera référence à « Sword Art Online: Progressive – Hoshinaki Yoru no Aria », et aussi la première du film aura lieu tout au long de 2021. D’un autre côté, il s’agira enfin Photos A-1 du studio qui travaillera sur le film – c’est-à-dire les créateurs d’anime eux-mêmes comme nous l’avons vu récemment dans «Alicization» -.

De même, nous soulignerons que toutes les nouvelles d’aujourd’hui ont non seulement été de qualité informative, mais que de la même manière qu’elles ont été partagées un premier trailer et art promotionnel dans lequel vous pouvez voir les faces principales de « Sword Art Online Progressive », à savoir Asuna et Kirito – alors vous trouverez les deux contenus consécutivement -:

Art promotionnel

Première bande-annonce progressive de Sword Art Online

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂