Sword Art Online: Progressive arrive en salles avec deux films d’animation

fans de Art de l’épée en ligne peut s’attendre à : Rouleau croustillant apporte tout de suite deux nouveaux films d’animation aux cinémas, qui, en tant qu’émanation de franchise populaire basé sur les romans légers de Reki Kawahara. Pendant longtemps, la publication allemande a été perplexe, maintenant il y a enfin de la clarté

Commencer Sword Art Online: Progressive – Aria d’une nuit sans étoiles au 27 juin 2023qui a fait sa première au Japon il y a deux ans et qui est enfin projeté dans les cinémas allemands.

La suite Sword Art Online: Progressive – Scherzo de la nuit profonde a été créé un an plus tard et est destiné au 25 juillet 2023 annoncé dans les cinémas locaux.

Attention : Le Vente de billets à l’avance pour les deux films commence dans quelques jours le 12 mai. Donc, si vous voulez vous assurer les meilleures places à la première, vous devez agir rapidement.

Sword Art Online: Progressive – Aria d’une nuit sans étoiles

« Aria of a Starless Night » concerne les premiers arcs de la série de romans légers et est basé sur le premier volume à en juger par le titre. En plus d’adapter l’original, il y a aussi de nouvelles histoires à découvrir qui mettent en lumière l’histoire à travers les yeux d’Asuna.

L’histoire officielle se lit comme suit:

« Ce qui semble au départ être un rêve devenu réalité se transforme rapidement en cauchemar… La nouvelle venue dans le monde du jeu Asuna Yuuki apprend que la seule façon d’échapper au monde virtuel d’Aincrad est de vaincre tous les boss des 100 niveaux du jeu. Mais un game over dans le jeu signifie aussi la mort dans la vraie vie.

Ayako Kohno réalise Aria d’une nuit sans étoiles. Yukito Kizawa a écrit le scénario, Kento Toya a créé les personnages et Yuki Kajiura a contribué à la musique. Les deux films d’animation sont produits par Studio A-1 Pictures.

Sword Art Online: Progressive – Scherzo de la nuit profonde

Comme le premier film, la suite est basée sur le premier arc de la série de romans légers et prend le 5ème niveau d’Aincrad :

« Le premier VRMMORPG (Sword Art Online) au monde est devenu un jeu de mort. Plus d’un mois s’est écoulé depuis que 10 000 utilisateurs ont été piégés dans le monde du jeu. Asuna, ayant quitté le premier niveau du château de fer flottant d’Aincrad, s’est associée à Kirito et a poursuivi son voyage pour atteindre le niveau supérieur. Avec l’aide du courtier en informations Argo, le nettoyage des plaines semblait se dérouler sans heurts, mais… Un conflit s’ensuit entre deux guildes majeures qui devraient travailler ensemble – les principaux groupes de joueurs ALS (Aincrad Liberation Squad) et DKB (Dragon Knights Brigade). Et pendant ce temps, il y a un personnage mystérieux dans les coulisses qui tire les ficelles. Dans un dangereux combat à mort, il y a une attaque différente de la menace dans laquelle Asuna et Kirito se retrouvent ! »

L’équipe à succès du premier film est également responsable de la suite : la réalisatrice Ayako Kōno avec le scénariste Yukito Kizawa, le créateur de personnages Kento Toya et la musique de Yuki Kajiura. Les deux films d’animation sont produits par Studio A-1 Pictures.