Sword Art Online: De quoi parlent les films progressifs

Ces dernières années, l’anime »Art de l’épée en ligne » a été l’un des plus populaires de tous les temps, obtenant un grand nombre de fans à travers le monde fascinés par son histoire. Cependant, malgré son succès, de nombreux téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de l’anime, car il n’a pas entièrement adapté les romans légers de mon nom sur lesquels il est basé.

Compte tenu de cela, la ligne de films »Sword Art Online -Progressif- », qui sont une adaptation des romans du même nom qui racontent l’arc de » Aincrad », une histoire qui était le début de l’anime, mais maintenant avec une perspective totalement différente.

L’anime original s’est terminé en 2020 en adaptant les arcs « Alicization » et « War of the Underworld », avec de nombreux fans attendant le prochain arc des romans intitulé « Unital Ring », qui sera la fin de l’histoire de la ligne principale de la franchise. Mais apparemment cela devra attendre car »Sword Art Online » a choisi de produire les films »Progressive ».

En ce moment, » Aria of a Starless Night » et sa suite » Scherzo of Deep Night » sont sortis, qui vient d’avoir sa première au Japon en novembre. Bien que les films racontent déjà ce qui a été vu au début de l’anime, »Sword Art Online Progressive » en profite pour étendre son histoire au sein de l’arc »Aincrad », avec de nouveaux personnages et des détails de l’histoire, mais maintenant du point de vue d’Asuna.

La première saison de » Sword Art Online » mettait en vedette Kirito, un jeune joueur qui se retrouve piégé dans un jeu mortel du même nom où si vous mourez, vous mourrez aussi dans la vraie vie. Afin de retrouver sa vie et de sauver les joueurs dans le jeu, Kirito se donne beaucoup de mal pour mettre fin au jeu, se faisant divers amis dans le jeu ainsi que sa partenaire Asuna.

Le film »Sword Art Online: Progressive Aria of a Starless Night » raconte cette histoire, mais maintenant avec Asuna Yuuki. Bien que le film ne soit pas disponible en dehors du Japon, Crunchyroll a confirmé qu’il arrivera sur sa plateforme le 24 novembre.