« Swolemates » Justin Timberlake et Jessica Biel sont synchronisés dans la vidéo d’entraînement de fin d’année

Justin Timberlake et Jessica Biel sont deux copains de gym parfaitement synchronisés.

Le couple, qui s’est marié en 2012 et partage deux enfants, a publié mercredi une courte vidéo d’eux s’entraînant ensemble sur Instagram. Le montage accéléré, qui est réglé sur « Training Montage » du compositeur Vince DiCola – alias cette chanson très motivante de la bande originale de « Rocky IV » – montre le couple dans une salle de sport en train de parcourir diverses routines sur un tapis d’exercice.

Timberlake, 40 ans, et Bienne, 39 ans, effectuent quelques pompes et planches modifiées qui incorporent des mouvements intenses des bras et des jambes. Quand ils ont fini, Bienne laisse échapper un soupir épuisé.

« Swolemates. Rendez-vous en 2022 🙌🏻 », ont-ils chacun légendé le clip. (« Les Swolemates », pour ceux qui ne vont pas dans une salle de gym, sont des chéris qui s’entraînent ensemble.)

La vidéo du couple survient quelques jours seulement après que Bienne a partagé deux adorables photos de famille sur Instagram pour célébrer Noël.

Les photos donnent un rare aperçu des fils du couple, Silas, 6 ans, et Phineas, 1 an, et nous voulons dire aperçu, car ils sont tirés par derrière et ne révèlent le visage d’aucun des enfants. Les photos montrent toute la famille marchant sur une route de gravier avec Bienne tenant Phineas dans ses bras.

« Merci pour mes gars… », a-t-elle écrit dans sa légende. « Joyeux Noël tout le monde!! »

En juin, l’alun de « 7th Heaven » a parlé d’accueillir tranquillement Phineas, qu’elle a appelé en plaisantant son « bébé secret COVID », lors d’une interview sur le podcast de Dax Shepard, « Armchair Expert ».

« Ce n’était pas comme si c’était censé être un secret. C’est juste que COVID est arrivé, puis je suis allé dans le Montana avec ma famille et je ne suis jamais parti », a expliqué Bienne.

La star de « Sinner » a déclaré qu’elle et Timberlake étaient ravis d’agrandir leur famille, même s’ils ont dû se réadapter pour avoir à nouveau un nouveau-né dans leur maison.

« J’ai oublié ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré en riant. « À vous, en tant que personne, en tant qu’humain. Avec votre partenaire, avec votre horaire de sommeil. J’ai oublié. Je suis content que nous soyons à 11 mois parce que c’était sérieux.

Et bien que Bienne reconnaisse qu’avoir deux enfants est définitivement plus de travail, elle s’éclatait avec ses deux garçons.

« Comme, (Silas) est une vraie personne qui dit les choses les plus drôles et il est si sensible et tendre », a-t-elle dit, ajoutant que « le petit est tout simplement mignon comme l’enfer ».

En rapport: