Swizz Beatz célèbre 18 ans de « GHETTO Stories »

Dix-huit ans plus tard, Swizz Beatz a pris un moment pour réfléchir à l’héritage de son premier album de compilation « GHETTO Stories ».

Swizz Beatz est une légende dans le jeu, et ce n’est pas à débattre. En fait, certains pourraient même placer le producteur dans leur liste des dix premiers, et ce ne serait pas du tout exagéré. Et bien qu’il existe de nombreuses expositions de premier ordre, ayant des beats lacés pour DMX (avec qui il travaille actuellement sur un nouveau projet), Jadakiss, Jay-Z, Nicki Minaj et d’innombrables autres, il semble approprié de revenir en 2002. , quand il est venu livrer son premier album de compilation officiel Histoires de GHETTO.

Swizz Beatz avec Jadakiss, Ron Isley, Diddy, Birdman, Snoop Dogg, Cassidy et TQ – Bigger Business

Sorti le 10 décembre, il y a dix-huit ans à ce jour, le projet a marqué un grand pas pour Swizzy. Les fans se souviendront peut-être du single à succès « Bigger Business », qui a mis le feu à BET avec des apparitions de Jadakiss, Ron Isley, Diddy, Birdman, Snoop Dogg, Cassidy et TQ. En plus de cet hymne empilé, Histoires GHETTO présentait des fonctionnalités supplémentaires d’Eve, Styles P, Bounty Killer, Yung Wun, Lil Kim, LL Cool J, Mashonda, Birdman, Busta Rhymes et la seule collaboration entre Ja Rule et Metallica.

«Ce jour-là, en 2002, j’ai laissé tomber mon album de compilation, Swizz Beatz Presents GHETTO Stories», commente le producteur, partageant un souffle du passé sur sa page Instagram. « Revenez en arrière et dites-moi votre chanson préférée. Illustration de @kadirnelson 2002. » Un cri digne, car l’œuvre d’art contribue grandement à donner vie à l’album – dites-moi que le maillot des Ruff Ryders ne vous frappe pas plein de nostalgie pour un temps plus simple. Pour ceux qui regardent avec tendresse le premier album de collaboration de Swizzy, obligez l’homme et proposez vos propres favoris personnels.