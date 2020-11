Swizz Beatz annonce une énorme audience pour Gucci Mane et «Verzuz» de Jeezy

Gucci Mane et « Verzuz » de Jeezy ont attiré une audience énorme cette semaine.

Swizz Beatz a annoncé les chiffres d’audience de Gucci Mane et Jeezy’s Verzuz, de plus tôt cette semaine. L’épisode de la série populaire a attiré un trafic énorme. Bennett Raglin / « WOW. Les chiffres sont officiellement connus, et un immense merci à vous tous qui nous avez écoutés alors que nous avons battu notre record absolu d’audience en direct jeudi soir avec le premier épisode de la deuxième saison de Verzuz», A écrit Beatz sur Instagram.« Au minimum, 9,1 MILLIONS de personnes ont regardé cette confrontation épique et légendaire entre @jeezy et @ laflare1017. » Beatz a co-créé la série avec Timbaland plus tôt cette année, en réponse à la pandémie COVID-19. La série a accueilli un certain nombre d’invités impressionnants, dont Jill Scott, Erykah Badu, Snoop Dogg, RZA et bien d’autres. Beatz a continué à remercier les téléspectateurs pour leur soutien continu: « Ce nombre d’audience d’hier soir fait en fait Verzuz plus d’audience que les MTV VMA, The Voice de NBC, les Billboard Awards, les CMA, les Latin Grammy, Dancing With The Stars ou The Masked Singer respectivement chaque soir pour ces émissions aux heures de grande écoute cette année. NOTRE culture a fait de nous le meilleur spectacle au monde pour la musique en dehors des Grammys. Merci infiniment! « Découvrez le reste des numéros de la nuit ci-dessous. [Via]