Swery’s Bizarre New Game The Good Life sur PS4 le mois prochain

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu celui-ci : un jeu dans lequel vous incarnez un photographe, mais possédez également la capacité de vous transformer en chat et en chien. Nous doutons que l’un d’entre vous se soit interposé pendant cette phrase, car The Good Life est un titre PlayStation 4 que seul l’esprit Swery65 pourrait bien imaginer. Il fait le tour depuis un certain temps maintenant, mais le développeur White Owls a finalement fixé une date de sortie le 15 octobre 2021.

L’actualité est accompagnée d’une bande-annonce qui pèse lourd sur le gameplay. Nous voyons d’abord comment fonctionne l’aspect photographique des choses avec l’exploitation minière et la conduite d’un mouton. Nous vous avons dit que c’était un jeu Swery. Ensuite, les images montrent comment vous pouvez faire pipi comme l’un des meilleurs amis de l’homme et escalader les murs comme des chats. Ça a l’air vraiment bizarre, d’accord.

« Naomi Hayward se retrouve loin de chez elle à New York. De sa profondeur et de ses dettes, elle est chargée par le journal The Morning Bell de découvrir le mystère derrière Rainy Woods, une ville rurale anglaise considérée comme la « plus heureuse du monde ». .’ Avec son appareil photo prêt, elle commence son enquête, mais découvre bientôt que la ville – et ses habitants merveilleusement originaux – cachent de nombreux secrets. Notamment, pourquoi ils se transforment en chats et en chiens la nuit. Pris dans l’enchantement de la ville – Naomi doit utilisez ses nouvelles compétences animales pour découvrir la vérité sur Rainy Woods. »

Jouerez-vous à The Good Life le mois prochain sur PS4 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.