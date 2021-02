Sweethearts, SweeTarts et Brach’s: quelle marque fait le meilleur cœur de conversation?

Il est temps de parler de la Turquie des bonbons de la Saint-Valentin – en particulier des coeurs de conversation des bonbons de la Saint-Valentin!

Bien sûr, nous savons qu’ils ne sont peut-être pas le premier choix de personne pour le jour le plus doux de l’année, mais selon CandyStore.com, ils représentent 9,5% de tous les bonbons vendus le 14 février – tandis que les boîtes de chocolat en forme de cœur sont seulement 10,2%.

Les friandises au sucre miniatures existent depuis les années 1860, lorsque Necco (les gens qui nous ont donné ces gaufrettes de bonbons que tout le monde était si inquiet pourraient disparaître lorsque la société s’est dissoute) a commencé à les émettre en tant que Sweethearts. Ils ont traversé toute une phase de friandises destinées aux adultes (messages de mariage / mariage) qui ont été distribuées lors de fêtes mais qui sont devenues au fil des ans le plaisir coupable des amoureux de la Saint-Valentin partout, avec des versions publiées par Brach’s et SweeTarts également.

Les originaux – connus sous le nom de Sweethearts – ont fait un acte de disparition en 2019, lorsque Spangler Candy Company a repris le processus, et en 2020, il y a eu un peu de bumble de redémarrage, mais pour 2021, les Sweethearts sont sur le point de rugir (ou chuchoter doux nothings) de retour avec de nouvelles phrases qui font écho à des chansons classiques.

Donc, chez 45secondes.fr Food, nous avons commencé à nous demander: avec seulement une quantité limitée de biens immobiliers d’estomac à la Saint-Valentin, comment savoir quels cœurs de conversation saisir et à qui dire au revoir? C’est une énigme pour les amateurs de bonbons.

Mais ne vous inquiétez pas, nous avons fait la difficile tâche de tester le goût pour vous. Avec des boîtes sélectionnées parmi les magasins locaux (SweeTarts) et celles envoyées directement de Brach’s et Spangler, nous avons consulté les experts de CandyStore.com pour nous assurer que nous savions ce qu’il faut rechercher lorsque nous avons échantillonné.

« Les cœurs de conversation ne sont en aucun cas un monolithe », a déclaré le directeur marketing de CandyStore.com, Ben George, AUJOURD’HUI. « Il existe de nombreux types et marques différents qui répondent aux critères de base. Le cœur de conversation perspicace voudra observer certains des facteurs de différenciation clés qui séparent le meilleur du reste. »

Plus précisément, George a suggéré que, tout en essayant d’examiner la valeur d’un cœur de conversation de bonbons, il était important d’examiner cinq catégories clés:

Dureté: Il doit être net et cassant, et ne pas vous casser les dents

Craie: Sur la deuxième ou troisième mastication, est-ce sec, granuleux ou lisse? Y a-t-il un arrière-goût?

Lisibilité: Dans quelle mesure le message est-il clair? Cela semble-t-il généré par ordinateur ou écrit à la main?

Vibrance de couleur et de saveur: Les couleurs et les saveurs, même si les goûts des décennies précédentes, doivent être audacieuses, riches et pleines.

Cohérence et intégrité de la forme: Les tailles sont-elles les mêmes? Sont-ils ébréchés et cassés, ou entiers?

Maintenant que nous sommes descendus du niveau élevé de sucre, AUJOURD’HUI est prêt à rapporter les résultats. Voici ce que les cœurs que nous avons testés (Sweethearts, SweeTarts et Brach) avaient à nous dire:

Sweethearts Conversation Coeurs Randee Dawn

Amoureux

Cette année, Spangler a ajouté 21 nouveaux dictons qui riffs sur des chansons classiques, les appelant Sweethearts Karaoke.

Dureté: Croustillant au point d’obscurité. Un testeur: « Comme une guimauve de 15 ans. »

Craie: Pas granuleux, mais exigeait de faire levier sur le côté de la bouche.

Lisibilité: Passable à moyen. Les phrases sont largement centrées, parfois saignantes et parfois un peu trop longues pour le cœur. Les phrases suggérées au hasard incluent «All of Me», «Ooo La La» et «Crush On U».

Vibrance de couleur et de saveur: Environ une nuance plus brillante que le pastel ordinaire. Pensez «Miami Vice». La saveur principale est «sucrée», pas un fruit ou une épice spécifique. La banane est entrée, mais elle était écoeurante. Dans l’ensemble, c’était comme goûter du chewing-gum: clairement chimique, signalant le goût mais ne le livrant pas exactement.

Cohérence et intégrité de la forme: Suggérant des cœurs. En grande partie intacte mais certains sont ébréchés.

Cœurs de conversation de Brach Randee Dawn

Petits cœurs de conversation de Brach

Brach’s a envoyé plusieurs sacs à goûter, mais en essayant d’être cohérent avec les autres options, nous nous sommes tenus aux cœurs de conversation traditionnels.

Dureté: Excellent. Ils sont tous deux durs, puis un peu tendres, avec une curieuse sensation de dent douce / dure lorsque vous les croquez, mais ils ne sont pas cassants.

Craie: Pas granuleux ou sec. Aucune plainte.

Lisibilité: Ressemble à une imprimante matricielle. Seuls deux des 10 choisis ont des mots au centre du bonbon; la plupart sont coupés ou totalement invisibles. Le choix des mots est moderne avec «Totes» et «Bae», mais comprend également des classiques comme «Cutie» et «Smile».

Vibrance de couleur et de saveur: S’en tenir au pastel, qui est le thème, ce sont plus pâles que Sweethearts. Plus de « peinture de la chambre de bébé » que de « Miami Vice ». La saveur était aléatoire: le citron-lime et le raisin étaient si faibles qu’ils étaient indétectables, mais les saveurs de banane et d’orange étaient assez agréables. La cerise, cependant, a le goût du sirop contre la toux, tandis que la Wintergreen est comme manger un Certs. Non recommandé.

Cohérence et intégrité de la forme: Forme cohérente; quelques cassés ou ébréchés.

SweeTarts Randee Dawn

SweeTarts

Acheté dans les rayons de la pharmacie; indéterminé s’il s’agit du millésime 2021 ou 2020.

Dureté: Ni trop dur ni trop mou, mais s’effondre en grains assez rapidement, et ces grains peuvent vous faire sauter la tête si vous n’êtes pas préparé. Plus sur ce sujet dans une minute.

Craie: Le cœur perd son intégrité presque immédiatement et devient un sable sableux aigre-doux, mais disparaît dans un temps respectable.

Lisibilité: Ce sont les meilleurs du groupe, mais ils sont gravés et non imprimés sur la surface. Les messages sont clairs mais un peu simples – Jane: «Love U», «Maybe», «Yes», ​​«Cuties», etc. Messages classiques.

Vibrance de couleur et de saveur: Encore une fois, les règles du pastel, mais ici pensez aux couleurs de craie de trottoir. Les surfaces brillantes présentent une légère texture marbrée qui les fait ressortir. Les saveurs sont, comme mentionné précédemment, Tarte comme tout diable. Il y a des bouffées de fruits mais qui sont largement avalées par la morsure acide du bonbon. Mais il y a une raison pour laquelle nous consommons généralement des SweeTarts un à la fois dans des disques exponentiellement plus petits que ces cœurs: ils ont du punch. Peut-être en partager un avec votre chéri.

Cohérence et intégrité de la forme: Le plus joli de tous. Parfaitement en forme, pas de pause. Ceux-ci sont en forme de cœur avec des bords surélevés, mais gonflent également à l’avant et à l’arrière pour créer un aspect 3D arrondi des deux côtés. De plus, ils sont brillants.

En conclusion

Cette année au moins, celui de Brach est clairement supérieur, à moins que vous ne souhaitiez vous dégonfler de vos bonbons ainsi que pour un baiser, auquel cas, SweeTarts est la voie à suivre. Nous voulons que Sweethearts revienne dans le jeu, car ce sont les originaux.

Mais, quelle que soit la manière dont vous choisissez d’envoyer un message à vos proches cette année, passez une bonne Saint-Valentin. Après tout, il est difficile de se tromper quand il y a du sucre.