Sweet Valley High Reboot se dirige vers la CW avec les développeurs de Gossip Girl

Sweet Valley High a été un grand succès dans les années 90, et maintenant un tout nouveau redémarrage de la série arrive sur The CW.

Les ados des années 90 garderont un bon souvenir de l’adaptation télé de Francine Pascal Haute Vallée Douce, la série qui a duré quatre saisons entre 1994 et 1997 et mettait en vedette Brittany Daniel, Cynthia Daniel, Amy Danles et Ryan Bittle, entre autres. Il semble maintenant que la série soit sur le point de recevoir le traitement de redémarrage de The CW, qui poursuit ses nombreux renouveaux avec une toute nouvelle interprétation de la série originale de 181 romans, avec une série simplement intitulée Vallée Douce.

Rapporté par Deadline, la série proviendra de Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui étaient les développeurs de la série à succès Une fille bavarde, et sera un effort conjoint entre Paramount TV Studios et CBS Studios. Ce n’est pas la première fois qu’un redémarrage de la série populaire des années 90 est discuté, il a déjà été suggéré que Chernin Entertainment – ​​qui agit en tant que producteurs lors du redémarrage – cherchait à développer un long métrage de la franchise en 2017. Avec le aime de Sauvé par le gong et d’autres propriétés des années 90 étant des renouveaux de grands noms en ce moment, il n’est pas surprenant que Haute Vallée Douce est arrivé sur la liste des résultats de quelqu’un.

Le script pilote pour le redémarrage est écrit par Ashley Wigfield, qui est la sœur de Sauvé par le gong showrunner Tracey Wigfield, et vient avec la ligne de connexion de «Sweet Valley est la ville dans laquelle tout le monde rêve de grandir. Et il n’y a pas de meilleur exemple de cette promesse qu’Elizabeth Wakefield. Mais lorsque sa sœur jumelle disparue Jessica revient miraculeusement, cela ravive une rivalité de longue date. Il appartient à la nouvelle fille Enid Ruiz de découvrir que quelqu’un (ou quelque chose) tire toutes les ficelles, mais peut-elle convaincre les jumeaux que mettre leur guerre personnelle de côté est le seul moyen d’entraîner les racines sombres de Sweet Valley sous le soleil de Californie ? »

La série de livres YA a été un grand succès dans les années 80 et 90, le dernier des 181 romans étant sorti en 2003. Avec beaucoup de possibilités de travailler et près de 30 ans d’écart depuis la série précédente, une nouvelle approche de la monde de Haute Vallée Douce pourrait trouver un nouveau public, tout en jouant sur le même air nostalgique de Sauvé par le gong’est une résurrection bien reçue sur Peacock, et l’équipe derrière le redémarrage n’est certainement pas étrangère à la création d’émissions de télévision à succès.

Avant d’être lié à Vallée douce, Schwartz et Savage ont travaillé en tant que producteurs exécutifs sur l’autre série de revival de The CW Dynastie, aussi bien que Nancy a dessiné et son Tom Swift spin-off, ainsi que le hit HBO Max Une fille bavarde redémarrage et le prochain Ville en feu pour Apple TV+. Wigfield a déjà travaillé avec le dû sur Les fuyards de Marvel et Hulu A la recherche d’alaska.

Il n’y a actuellement aucun mot sur le casting ou une date de sortie prévue pour la nouvelle série, mais avec les horaires actuels, nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’elle arrive un peu plus tard en 2023, et surveillez plus de nouvelles au fur et à mesure de son développement.





