Sweet Tooth terrorise John Doe dans Twisted Metal Sneak Peek

Peacock a publié une nouvelle vidéo d’aperçu pour Metal tordu, la prochaine série d’action-comédie basée sur les jeux vidéo Sony. La vidéo révèle un regard attentif sur la version de l’émission de Sweet Tooth, le clown tueur conduisant un camion de crème glacée qui sert essentiellement de mascotte de la franchise. Il est exprimé par Will Arnett tandis que le lutteur professionnel Samoa Joe dépeint Sweet Tooth à l’écran. La vidéo d’aperçu, que vous pouvez regarder ci-dessous, révèle Sweet Tooth face au protagoniste de la série, d’Anthony Mackie John Doé.





Les joueurs familiers avec le Metal tordu La série n’a peut-être jamais imaginé Sweet Tooth chanter et danser sur « The Thong Song », mais c’est ce qui est présenté aux téléspectateurs dans le clip ci-dessus. Cela montre à quel point la série se penche sur son côté comique, dépeignant Sweet Tooth comme quelqu’un d’aussi drôle que dangereux. Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de ce maniaque, se joindre à un duo maladroit peut être ce qui sauve la vie de John Doe dans la situation bizarre.

Il n’est pas surprenant que le Metal tordu série est basée sur une prise originale de Rhett Reese et Paul Wernick, les auteurs de Dead Pool et Zombieland. Michael Jonathan Smith a développé la série pour Peacock sur la base de ce pitch et produit exécutif aux côtés de Reese, Wernick, Arnett, Mackie, Marc Forman, Hermen Hulst, Peter Principato, Asad Qizilbash, Carter Swan, Kitao Sakurai et Jason Spire.





La série présente un ensemble de personnages, et une poignée d’autres sont également révélés dans certaines images d’aperçu qui ont également été publiées. Outre de nouvelles images de Mackie en tant que John Doe et Samoa Joe en tant que Sweet Tooth, d’autres personnages présentés incluent Stephanie Beatriz en tant que Quiet, Thomas Haden Church en tant qu’agent Stone et Neve Campbell en tant que Raven. Par Rolling Stone, vous pouvez voir les nouvelles images ci-dessous.

Par paon, Metal tordu suit « un outsider à la bouche motrice [who’s] a offert une chance à une vie meilleure, mais seulement s’il peut livrer avec succès un colis mystérieux à travers une friche post-apocalyptique. Avec l’aide d’un voleur de voitures à la gâchette facile, il affrontera des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et d’autres dangers de la route, y compris un clown dérangé qui conduit un camion de crème glacée bien trop familier. »

« John Doe a commencé comme un laitier indéfinissable, juste un gars avec beaucoup de flair et de saveur, un gars qui s’est adapté au monde dans lequel il vit maintenant, et a développé la capacité de [navigate] lui-même à travers ce monde avec succès « , a également déclaré Anthony à Rolling Stone à propos de son personnage. » Et à cause de cela, vous apprenez vraiment à le connaître et à l’aimer, car tout comme le monde est simple, c’est un être humain très simple. [There’s] pas d’exagération ou d’extrême autour de lui. La simplicité du monde a maintenant pris le pas sur la simplicité de la nature de [John] en tant qu’individu. »

Metal torduune série de 10 épisodes, sera diffusée en première sur Peacock le 27 juillet 2023.