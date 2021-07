Sweet Tooth se renouvelle pour la saison 2 sur Netflix

Dent sucrée obtient officiellement une deuxième série sur Netflix. Cette semaine, les acteurs de la série à succès Netflix avaient reçu des colis surprises de la société contenant chacun une grande barre de chocolat à l’intérieur. Sur le devant de la friandise géante se trouvaient les mots Dent sucrée saison 2, et c’est ainsi que le casting a été informé qu’ils obtenaient une deuxième saison. Dent sucrée sur Twitter a depuis officiellement confirmé le renouvellement avec une vidéo des membres de la distribution apprenant la nouvelle.

C’EST OFFICIEL: #SweetToothSeason2 se passe officiellement et notre casting l’a découvert de la manière la plus douce possible : pic.twitter.com/6R6X3mxwvk – Dent sucrée (@SweetTooth) 29 juillet 2021

« C’EST OFFICIEL : #SweetToothSeason2 est officiellement en cours et notre casting l’a découvert de la manière la plus douce possible », lit-on dans le tweet. « Plus comme Sweet 2-ooth, d’accord ? » ajoute le compte Netflix officiel sur Twitter.

plutôt Sweet 2-ooth, d’accord ? – Netflix (@netflix) 29 juillet 2021

Dent sucrée est basé sur la série de romans graphiques de Jeff Lemire. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique qui a été ravagé par une pandémie virale, anéantissant la majeure partie de la population humaine. Cela conduit également à l’émergence de bébés hybrides nés en partie humains et en partie animaux, les humains se demandant si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus. Au cœur de l’histoire se trouve Sweet Tooth, un mi-humain mi-chevreuil qui se lance dans un voyage pour découvrir ses origines avec un protecteur improbable.

Jim Mickle a développé la série et sert de showrunner. Il est également producteur exécutif aux côtés de Susan Downey et Robert Downey Jr., Amanda Burrell, Linda Moran et Beth Schwartz. La série met en vedette Christian Convery, Nonso Anozie, Naledi Murray, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie, Dania Ramirez, Neil Sandilands, Amy Seimetz et Will Forte. James Brolin est le narrateur.

Dent sucrée créé en juin avec un grand succès critique, obtenant un score presque parfait de 98% sur Rotten Tomatoes. Récemment, Netflix a révélé que l’émission avait depuis été regardée par 60 millions de foyers, ce qui en fait un grand succès pour le service de streaming. Compte tenu du nombre élevé de téléspectateurs et du succès critique, ce n’est pas un choc de voir la série se renouveler si tôt, mais c’est néanmoins une excellente nouvelle pour les fans.

Dans une interview avec Collider avant le renouvellement de l’émission, Dent sucrée les stars Convery et Anozie ont révélé ce qu’elles aimeraient voir dans la deuxième saison potentielle de la série. Convery a déclaré: « Dans ma tête, sur la base de certaines parties de la bande dessinée et de mon imagination, ce que je dirais, c’est qu’Aimee et Jepperd vont sauver les hybrides ensemble. Ils sauvent également le Dr Singh et sa femme, Rani. Et puis, ensemble, ils abattent Abbot, puis vont trouver Birdie, puis rencontrent peut-être un nouvel ennemi. »

Anozie a ajouté: « J’imagine que Jepperd est vraiment énervé et qu’il veut revenir au général Abbot et libérer ces enfants. J’espère que nous aurons une deuxième saison de Netflix et nous passerons à ce genre de mode de narration où cette histoire se dit. »

Aucune date de sortie officielle n’a encore été fixée pour Dent sucrée, et on ne sait pas quand la production doit commencer. En attendant, la première saison peut être diffusée dans son intégralité sur Netflix. La nouvelle du renouvellement de la série a été officialisée par Sweet Tooth sur Twitter.