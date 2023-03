Sweet Tooth, saison 2 sur Netflix : date de sortie et casting

La plateforme Netflix vient de dévoiler les premières images de la deuxième saison de »gourmand », la série DC Comics qui arrivera avec de nouveaux épisodes le 27 avril. Le service de streaming a publié des images des six premiers épisodes de la nouvelle saison, où l’on voit Gus enfermé dans un zoo avec d’autres hybrides humains-animaux.

Les images montrent de nouveaux visages et des acteurs familiers de la première saison de »Sweet Tooth, » y compris Christian Convery comme Gus, Christopher Sean Cooper Jr. comme Tortue en peluche, amy donald comme Maya Monkey, Yonas Kibréab comme le renard finlandais Stefania La Vie Owen comme ours, Adel Akhtar comme le Dr Aditya Singh, Aimée Eden comme Dania Ramirez et neil sandilands Comme le général Abbott.

Netflix a également révélé le synopsis de la saison 2 ainsi que les premières images et la date de la première, qui se lit comme suit: » Alors qu’une nouvelle vague mortelle de malades approche, Gus et un groupe d’autres hybrides sont retenus prisonniers par le général Abbot et les Ultimates. Hommes . Cherchant à consolider le pouvoir en trouvant un remède, Abbot utilise les enfants comme fourrage pour les expériences du captif Dr Aditya Singh, qui court pour sauver sa femme Rani infectée.

La série »Sweet Tooth » est basée sur la bande dessinée du même nom écrite et illustrée par Jeff Lemirequi a initialement duré 40 numéros sous l’empreinte Vertigo de DC de 2009 à 2013. La première saison a été créée sur Netflix en juin 2021, recevant de nombreuses critiques positives de la part des critiques et des fans.

Même » Sweet Tooth » a été l’une des émissions les plus regardées de Netflix en 2021, la plateforme révélant que plus de 60 millions de personnes ont vu la série dramatique et fantastique. C’est en juillet 2021 que Netflix a confirmé la production de la deuxième saison, les enregistrements ayant lieu en Nouvelle-Zélande entre janvier et mai 2022.

L’empreinte Vertigo de DC a servi à publier des bandes dessinées DC sur le thème plus matures, Netflix ayant également créé la série « The Sandman » en 2022, une histoire qui a également été publiée pour la première fois sur Vertigo. La plateforme de streaming proposera même deux nouvelles adaptations des comics DC : »Deadboy Detectives » et »Bodies ».

La deuxième saison de »Sweet Tooth » arrivera sur Netflix avec huit épisodes le 27 avril.