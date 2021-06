« Sweet Tooth » Saison 2 STREAMING : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La fin de la première saison de « Dent sucrée« Laissant plusieurs mystères non résolus, un deuxième volet serait donc indiqué pour continuer l’histoire de Gus et des autres enfants hybrides. Cependant, pour l’instant, Netflix n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série fantastique.

De plus, étant donné que le premier volet de la fiction n’abordait qu’une partie de la bande dessinée du même nom de Jeff Lemire, qui compte plus de 40 numéros, ce n’est qu’une question de temps pour un nouveau lot d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines à évaluer la réaction de son audience et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, elle influence le renouvellement ou l’annulation d’une série.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « SWEET TOOT » ?

A la fin de la première saison de « Sweet Tooth», Gus découvre qu’il a été créé dans un laboratoire et s’échappe sur le terrain, où il trouve un avion écrasé à partir duquel il communique avec la Réserve pour enfants hybrides. Abbot et ses hommes sont bientôt sur les lieux et tirent sur Jepperd pour emmener Gus.

Quand Aditya rencontre Gus, elle se rend compte qu’il est spécial, alors elle demande qu’un autre hybride lui soit apporté pour expérimenter.

Pendant ce temps, Aimee sauve Jepperd dans l’espoir qu’ensemble, ils puissent récupérer leurs enfants. Sweet Tooth SAISON 2

Dans la dernière scène du premier opus, Bear parvient à communiquer par radio avec Pajarita. Pourra-t-il retrouver Gus ? Où étiez-vous ces dix dernières années ? Que cherchiez-vous avec votre expérience? Est-ce lié au virus qui a détruit le monde ? Qu’est-il arrivé à la famille ‘Grandote’ ? Que fera Aditya pour aider Gus ? Il était le premier enfant, alors pourrait-il être la clé pour trouver un remède ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « SWEET TOOT »

La deuxième saison de « SWEET TOOT « N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SWEET TOOT 2 »

Christian Convery en tant que Gus

Nonso Anozie dans le rôle de Tommy Jepperd

Adeel Akhtar dans le rôle du Dr Aditya Singh

Dania Ramirez dans le rôle d’Amy

Neil Sandilands dans le rôle du général Steven Abbot

Stefania LaVie Owen dans le rôle de l’ours

Aliza Vellani dans le rôle de Rani Singh

QUAND SORTIE LA SAISON 2 DE « SWEET TOOT » EN STREAMING ?

La deuxième saison de « SWEET TOOT« N’a pas encore de date de sortie pour Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming à la mi-2022.