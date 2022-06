Sweet Tooth saison 2 : Netflix annonce la fin du tournage avec des images inédites

Netflix

La deuxième saison de gourmand est plus proche que jamais et la grande preuve en est la fin du tournage. Découvrez les premières images !

©Netflixgourmand

il y a exactement un an, Netflix a ajouté à son catalogue une série qui a fait beaucoup parler. Il s’agit degourmand qui a atteint la plate-forme avec un total de huit épisodes qui sont devenus un succès immédiat. Mettant en vedette Christian Convery, cette bande dessinée est basée sur les bandes dessinées de DC et est produite par Robert Downey Jr..

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de gourmand Il dit: « Il y a dix ans, un événement cataclysmique a ravagé le monde et provoqué l’apparition mystérieuse d’êtres hybrides : des bébés nés mi-humains mi-animaux. Bien qu’on ne sache pas avec certitude si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. Après une décennie d’isolement tranquille dans sa maison dans les bois, un hybride garçon-cerf nommé Gus (Christian Convery) se lie d’amitié avec un vagabond solitaire nommé Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qui reste du pays à la recherche de réponses : sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison. Mais son histoire est jonchée d’amis et d’ennemis inattendus, et Gus apprend rapidement que le monde vaste et dangereux qui se trouve au-delà de la forêt est plus complexe qu’il n’aurait pu l’imaginer.”.

Sans doutes, gourmand C’est l’une de ces séries dans lesquelles la fiction, l’adrénaline et l’action sont les principaux protagonistes. Cependant, il convient de noter que la série a laissé les téléspectateurs en vouloir plus et, par conséquent, Netflix n’a pas hésité à la renouveler pour une deuxième saison. En effet, au cours de ses quatre premières semaines de diffusion, il a recueilli un total de 60 millions de vues, un nombre qui le positionne comme la septième production la plus regardée de l’histoire du géant du streaming en seulement 28 jours.

Cependant, au-delà du grand succès qu’a eu la fiction, les épisodes qui continueront l’histoire de Gus n’ont toujours pas de date de sortie officielle et, en fait, ils viennent de terminer le tournage. Autrement dit, cela indique que la bande ne pourrait revenir sur la plateforme qu’à la fin de l’année ou au début de 2023. Bien sûr, afin d’annoncer la fin des enregistrements, la production a sorti une vidéo originale dans laquelle ils sont vu quelques photos des coulisses de cette création.

Pourtant, au-delà de l’annonce que la saison deux arrive bientôt sur Netflix, il n’y a pas eu d’autres nouvelles à ce sujet. En tout cas, la vérité est que les fans étaient ravis de la vidéo et sachant que Gus, Jepp et Bear reviendront sur la plateforme numérique avec leurs personnages.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂