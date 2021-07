Sweet Tooth renouvelée pour une autre saison !

Il y aura bien plus Dent sucrée sur Netflix ! La série DC Comics produite par Robert Downey Jr Il a fait sensation avec son arrivée sur la plateforme en juin et ce n’était qu’une question de temps avant que le géant du streaming ne décide de le renouveler. La confirmation de continuité est arrivée ce jeudi, où le audiences impressionnantes qui a récolté la première saison. Découvrez les détails et quand les nouveaux épisodes arriveront !

La décision de Netflix est intervenue après avoir connu l’énorme impact de ses premiers chapitres. Par conséquent, la fabrication de huit épisodes de plus d’une heure chacun. L’équipe de production sera la même avec l’inclusion de Oanh Ly en tant que co-exécutif pour la deuxième saison. Le casting restera composé de Conversation chrétienne comme Gus, Nonso Anozie comme Jepperd, Adel Akhtar comme le Dr Singh, Sera forte comme Richard et Stefania LaVie Owen en tant qu’ours, entre autres.







Depuis sa première le 4 juin, Sweet Tooth a été choisi par 60 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines. Un record qui la positionne comme la septième série la plus regardée de l’histoire sur la plateforme lors de ses 28 premiers jours. Dépassé Ginny et Georgia, toi, qui a tué Sara ? et La saga Winx, en restant très proche de la 62 millions qui a valu à Gambit de Dama la sixième place du classement.

« Cela a été à la fois excitant et réconfortant de voir comment des gens du monde entier sont tombés amoureux de notre garçon cerf. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre notre collaboration avec Netflix et de suivre Gus et ses amis dans leur voyage extraordinaire. », indiqué dans un communiqué Jim Mickle (Producteur Exécutif, Scénariste, Réalisateur et Showrunner de la saison 2).

Quand la deuxième saison de Sweet Tooth est-elle diffusée ?

Netflix encore n’a pas confirmé la date de première de la deuxième saison de Sweet Tooth. Sa production commencera dans le reste de l’année, mais les nouveaux épisodes seront retardés jusqu’en 2022. La nouvelle a été prise avec joie par les fans car un sondage Spoiler avec plus de 2 100 votes a révélé que 99% attendaient avec impatience la deuxième partie de cette histoire. Il en manque de moins en moins !

La vidéo Netflix pour annoncer le renouvellement

A travers une vidéo, la plateforme a partagé la réaction des principales stars de l’émission en apprenant que la série aura de nouveaux chapitres.