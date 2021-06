« Sweet Tooth »: l’origine du virus et comment il se connecte à Gus

Dans la première saison de « Dent sucrée« , série Netflix développée par Jim Mickle, peu de détails sont révélés sur l’origine du virus qui a balayé le monde ou sur son lien avec les hybrides animal/humain qui ont émergé à la même époque.

Pour l’instant, on sait seulement que Gus a été créé dans le laboratoire de recherche de Fort Smith par un scientifique nommé Pajarita. Lorsque l’armée menace de lui retirer toutes ses expériences, la femme se tourne vers un concierge qu’elle a récemment rencontré, Richard, qui emmène le bébé mi-humain, mi-chevreuil dans le parc national de Yellowstone et l’élève comme son fils.

Apparemment, Gus est né un an avant que le virus (Crumble) ne se déclenche, alors est-il le premier hybride qui a existé ? Les réponses sont dans la bande dessinée DC du même nom. Bien que la fiction, disponible sur la populaire plateforme de streaming depuis le 4 juin, ait apporté quelques modifications par rapport au matériel original de Jeff Lemire, c’est l’explication qu’elle pourrait s’adapter.

Juste au moment où le virus a commencé à se propager, des bébés humains ont commencé à naître avec des caractéristiques animales (Photo: Netflix)

L’ORIGINE DU VIRUS ET DES HYBRIDES

Dans le numéro 26 de la bande dessinée de « Dent sucrée« Certains flashbacks sont montrés qui révèlent l’origine du virus. En 1911, un docteur en formation nommé Jeff Thacker apparaît, qui, dans sa recherche du fiancé de sa sœur, Louis Simpson, disparu depuis des mois, arrive en Alaska et découvre que le navire missionnaire de Louis est désert.

Plus tard, il trouve une église pleine de cadavres de peste et Louis, qui pendant son temps avec les indigènes, est tombé amoureux et a été accepté, cependant, a déclenché le chaos en entrant dans une grotte sacrée, où il a trouvé les anciens ossements de personnes hybrides. que pour la tribu, ils étaient des dieux sous une forme physique, parmi eux un semblable à Gus qui s’appelait Tekkeitsertok, le dieu inuit de la chasse.

En perturbant le lieu sacré, le virus a tué tout le monde dans la région. Après avoir tout appris, James décide d’assassiner le bébé de Louis, un garçon hybride similaire à Gus. Pendant un siècle, ce « châtiment divin », comme l’appellent les locaux, est resté isolé du reste de l’humanité. Mais lorsque Fort Smith découvre la même grotte, il commence à expérimenter avec les restes et transporte le virus dans le reste du monde.

Est-ce qu’il en sera de même dans la série de Netflix? Il y a quelques années, Jeff Lemire, le créateur de «Dent sucrée« Il a dit, » je ne peux pas imaginer la série sans cette histoire [de la expedición de flashback], car il a fini par rapporter une grande partie de la fin de la série. «