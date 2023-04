Sweet Tooth : combien d’épisodes compte la saison 2 et quels sont leurs noms

Netflix

La deuxième saison de gourmand Il sera présenté en première sur Netflix dans quelques heures seulement. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ses épisodes avant sa sortie.

©IMDBGus revient sur Netflix

La deuxième saison de gourmand C’est l’un des plus attendus par les fans et est sur le point d’être diffusé sur Netflix. Après tant d’attente, Gus reviendra sur le géant du streaming avec les autres hybrides. Cependant, il faut se rappeler qu’à cette occasion, le protagoniste de l’histoire est obligé de se battre pour sa liberté.

Eh bien, à la fin de la première partie de gourmand, Gus est capturé et lui et le reste des enfants doivent assurer leur survie. Pendant ce temps, à l’extérieur, lui et les autres sont recherchés par Big et Aimee. Autrement dit, pour cette édition, l’histoire sera beaucoup plus captivante et passionnante.

En fait, c’est ainsi que le révèlent les noms de leurs épisodes, qui ont déjà été dévoilés et ont précisé qu’ils seront complètement clinquants. rencontre-les.

Combien d’épisodes possède Sweet Tooth 2 et quels sont leurs noms :

Épisode 1: En captivité

Épisode 2: Dans la foret

Épisode 3 : La poule ou l’oeuf?

Épisode 4 : Mauvais homme

Épisode 5 : ce qu’il faut faire

Épisode 6 : Comment ça a commencé, comment ça continue

Épisode 7 : Je vais te trouver

Épisode 8 : La ballade des derniers hommes

