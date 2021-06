« Sweet Tooth »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. D’après la bande dessinée du même nom de Jeff Lemire, « Dent sucrée« Est une série Netflix qui raconte l’histoire de Gus, un garçon qui est né à moitié humain et à moitié cerf après l’apparition d’un virus. Son père décide de l’élever dans la forêt pour l’éloigner de tout danger.

Pendant ce temps, dans le monde extérieur, ils ne savent toujours pas si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. Après une décennie passée à vivre en sécurité dans sa maison isolée dans les bois, les circonstances et sa curiosité conduisent Gus à dépasser les frontières connues.

Après la mort de son père, Gus est presque victime des chasseurs, mais est secouru par la personne la moins attendue, apparemment un chasseur à la retraite, que le petit commence à appeler ‘Big’. Malgré le refus de Jepperd, Gus décide de l’accompagner pour se rendre dans le Colorado, où il pense que se trouve sa mère.

En chemin, Gus et Jepperd rencontrent un groupe de jeunes hommes défendant les hybrides, dirigés par Bear. Mais lorsqu’une émeute survient, la jeune femme n’a d’autre choix que de les accompagner dans leur voyage.

Pendant ce temps, l’ex-thérapeute Aimee élève une fille mi-humaine, mi-cochon nommée Wendy au zoo, qui devient en un rien de temps une réserve pour les hybrides. De plus, le Dr Aditya Singh tente de sauver sa femme Rani, qui a miraculeusement survécu au virus avec un médicament, qui nécessite des enfants hybrides pour sa formulation.

Comme les autres, Jepper a perdu les gens qu’il aimait à cause du virus (Photo: Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SWEET TOOT » ?

Bien qu’il existe un groupe de personnes qui défendent les hybrides, la plupart préfèrent les exterminer ou les expérimenter. Les « derniers hommes » s’en chargent, dirigés par le général abbé, qui sauve Aditya et sa femme, afin que le médecin puisse poursuivre les enquêtes pertinentes avec les enfants du zoo d’Aimee.

Dans l’avant-dernier épisode de « Dent sucrée”, Il est révélé que Richard, le père de Gus, était un ouvrier de nettoyage dans les laboratoires où Pajarita travaillait sur le projet. GUSI, c’est-à-dire le protagoniste de la série Netflix, était le produit d’une expérience.

En découvrant une vérité aussi douloureuse, Gus s’échappe et trouve un avion écrasé à partir duquel il communique avec la Réserve pour les enfants hybrides. Abbot et ses hommes sont bientôt sur les lieux et tirent sur Jepperd pour emmener Gus.

Aditya, qui résiste à ces expressions cruelles, mais n’a pas d’autre choix s’il veut sauver sa femme, rencontre Gus et se rend compte qu’il est spécial, alors il demande qu’un autre hybride lui soit apporté. Enfin, Aimee sauve Jepperd dans l’espoir qu’ensemble, ils puissent récupérer leurs enfants.

Abbot ne s’arrêtera pas, mais Aditya pourra-t-il continuer les expériences ? (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SWEET TOOT » POUR LA SAISON 2 ?

Avec cette fin, il est clair que l’histoire de Gus pourrait continuer dans une deuxième saison de « Dent sucrée« Cependant, jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction.

De plus, étant donné que le premier volet de la série n’abordait qu’une partie de la série de bandes dessinées, qui compte plus de 40 numéros, ce n’est qu’une question de temps pour un nouveau lot d’épisodes.

Dans la dernière scène du premier opus, Bear parvient à communiquer par radio avec Pajarita. Pourra-t-il retrouver Gus ? Où étiez-vous ces dix dernières années ? Que cherchiez-vous avec votre expérience? Est-ce lié au virus qui a détruit le monde ? Qu’est-il arrivé à la famille ‘Grandote’ ? Que fera Aditya pour aider Gus ? Il était le premier enfant, alors pourrait-il être la clé pour trouver un remède ?