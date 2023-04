« Sweet Tooth » aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

CATELLANI & SMITH lampe de table SWEET LIGHT T (Argent - Fil d'aluminium)

Sweet Light T Catellani & Smith est une lampe de table de la collection Fil de Fer. C'est une lampe en fil d'aluminium modelé et tressé, éclairée à l'intérieur par de minuscules ampoules. Conçue et réalisée par Enzo Catellani, c'est la création à laquelle il est le plus attaché. Née il y a près de vingt ans pour une commande spéciale, elle n'a pas été utilisée pour ce projet-là, et est donc restée suspendue dans son laboratoire. Chaque fois que cette lampe était vue allumée, elle arrivait à enchanter son spectateur par quelque chose de spécial et de magique. Enzo Catellani décide alors de continuer à y travailler. Cette lampe est ensuite mise sur le marché, et devient l'icône la plus représentative de la production Catellani & Smith.Ampoule foruni 1x1,5W ampoule LED à deux fiches G4 12V CC / classe énergétique A+/ 150 lumen / 2700 K / CRI 85. Variateur tactile (sur la sphère)Dimensions: Ø 10 cm