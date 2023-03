Sweet Tooth ajoute de nouveaux personnages pour la saison 2

L’un des personnages les plus attachants de DC prépare son retour sur l’écran de Netflix. C’est Gourmandl’adaptation de la série qui a été créée en 2021, et travaille depuis longtemps sur sa poursuite après le succès et la bonne réception de la première partie.





Ce deuxième volet mettra en vedette le retour des protagonistes du premier : Nonso Anozie en Jepperd, Adeel Akhtar en Dr Singh, Will Forte en Richard, Stefania LaVie Owen en Bear, Dania Ramirez en Aimee Eden, Aliza Vellani en Rani Singh, et James Brolin en tant que voix du narrateur, aux côtés de Christian Convery.

Ils seront désormais rejoints comme habitués par Wendy, General Abbot et Johnny Abbot, interprétés par Naledi Murray, Neil Sandilands et Marlon Williams. Cependant, la plus grande nouvelle vient de Deadline, qui rapporte les nouveaux ajouts à l’émission. Selon le point de vente, Christopher Sean Cooper Jr. et Yonas Kibreab rejoindront la franchise. Cooper incarnera Teddy Turtle, tandis que Kibreab incarnera Finn Fox.

La série, initialement conçue pour Hulu avant de passer à Netflix, a également des noms inhabituels, dont Robert Downey Jr., qui est producteur exécutif, et sa femme, Susan Downey. Sweet Tooth a également le charme supplémentaire de la narration en voix off de James Brolin, père de l’acteur Josh Brolin, et a été félicité pour sa bande-son inspirante.





Qu’est-ce que la dent sucrée ?

Distribution télévisée Warner Bros.

Gourmand est une série limitée de bandes dessinées écrite et dessinée par le Canadien Jeff Lemire, publiée par l’empreinte Vertigo de DC Comics. L’histoire suit l’histoire de Gus, un garçon à moitié humain et à moitié cerf. Il est contraint de quitter sa maison dans la forêt et se retrouve dans un monde post-apocalyptique. Le monde a été dévasté par un événement catastrophique.

Gus, voyant tout autour de lui, rejoint une famille d’hybrides mi-humains, mi-animaux alors qu’il cherche des réponses aux questions qu’il s’est toujours posées sur ses origines et pourquoi il est mi-humain et mi-cerf.

