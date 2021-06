« Sweet Tooth », acteurs et personnages : qui est qui dans la série Netflix

« Dent sucréeEst la nouvelle série fantastique post-apocalyptique de Netflix, mettant en vedette Christian Convery dans le rôle du garçon aux cerfs Gus et Nonso Anozie dans le rôle de son tuteur, Tommy. La série est basée sur les bandes dessinées Vertigo écrites et dessinées par Jeff Lemire.

« Dent sucrée » se déroule dans un monde où un virus a anéanti la majeure partie de l’humanité. En même temps, les bébés ont commencé à naître en tant qu’animaux hybrides. Alors que la civilisation s’effondre, bébé Gus Il est conduit dans une ferme isolée au cœur de la Le parc national de Yellowstone pour son « Pubba « et y a grandi en secret.

Quand il a rempli 10 ans, Gus il s’est senti obligé d’aller dans le monde et de chercher sa mère, et décide qu’un vagabond solitaire nommé Tommy cela vous aidera. Tommy Il n’est pas d’accord, mais découvre qu’il n’a pas beaucoup d’options à cet égard, alors il décide de l’aider et de l’accompagner dans sa recherche.

Pendant ce temps, le Dr Aditya Singh cherche un remède contre la maladie virale, et l’ancien thérapeute Aimée éden crée un refuge pour les enfants hybrides afin de les protéger d’une société qui les déteste et les craint. Des humains aux hybrides, voici une liste de la distribution et des personnages de « Dent sucrée » et ici nous allons les expliquer.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA NOUVELLE SÉRIE NETFLIX « SWEET TOOT »

Christian Convery en tant que Gus

« Sweet Tooth » est une aventure fantastique basée sur IP (Photo: Netflix)

Gus C’est un enfant hybride avec des cornes, des oreilles de cerf et d’autres caractéristiques uniques telles que la vision nocturne et une agilité légèrement accrue. Il est légèrement plus âgé que le reste de la population hybride, et peut même avoir été le premier. Sa capacité à parler le distingue également des hybrides.

Gus vivre avec son « Pubba » dans les bois et a été averti de ne pas s’aventurer hors de la clôture pendant toute sa vie. Mais la tentation de retrouver sa mère le conduit finalement à enfreindre la plus grande règle de son père. Conversation chrétienne joué Morgan au « Académie des chiots » déjà jaspe sheff au « Beau garçon ».

Nonso Anozie dans le rôle de Tommy

Netflix a récemment rencontré divers degrés de succès avec la narration en série de genre pur comme « Sweet Tooth ». (Photo : Netflix)

Tommy jepperd Il était autrefois un joueur de football célèbre, mais dans l’après-apocalypse, il est un voyageur solitaire avec une obscurité tacite dans son passé. Intersecte avec Gus après l’avoir sauvé d’une paire de braconniers hybrides, et il se trouve incapable d’empêcher le garçon aux cerfs de le suivre. Nonso Anozie Il est également connu pour jouer Abraham Kenyatta au « Zoo » déjà Xaro Xhoan Daxos au « Jeu des trônes ».

Stefania LaVie Owen dans le rôle de l’ours

La vision de la série d’un paysage en processus actif de retour à la nature est aussi convaincante que sa description flashback de l’effondrement de l’ordre social peut sembler de mémoire. (Photo : Netflix)

Ours est un adolescent qui croit que les enfants hybrides et le virus sont le moyen naturel de guérir les dommages causés à la terre par l’humanité. Elle a fondé le Armée des animaux, un groupe d’enfants également orphelins qui portent des costumes d’animaux et utilisent des tactiques de guérilla pour empêcher les hybrides d’être chassés et tués. Stefania LaVie Owen est connu pour jouer Nicole Chance au « Chance » déjà Rébecca Iguero au « Messie ».

Dania Ramirez dans le rôle d’Aimee Eden

Le schéma visuel de la série est conçu avec un œil attentif pour nous garder engagés, ce qui signifie que chaque hybride est adorablement adorable d’une manière qui n’est pas difficile mais agréable à l’œil. (Photo : Netflix)

Aimée éden est une conseillère qui se sent piégée dans sa vie, jusqu’à ce qu’elle arrive « Le grand crumble » et trouve sa vie complètement bouleversée. Après qu’un bébé hybride soit jeté à votre porte, Aimée établir un refuge pour les hybrides dans les murs d’un zoo, jusqu’à ce que le monde extérieur menace de l’envahir. Dania ramirez Elle est également connue pour jouer Hannah Perez au « Raconte moi une histoire » déjà Maya herrera au « Héros ».

Adeel Akhtar dans le rôle du Dr Aditya Singh

« Sweet Tooth », basé sur une série de bandes dessinées qui a commencé en 2009, a filmé son pilote en 2019; sa salle des écrivains a eu lieu en partie pendant Zoom après mars 2020. (Photo : Netflix)

le Dr Aditya SinghAutrefois médecin ordinaire qui soignait les genoux écorchés et les éternuements, il est au centre de la recherche d’un remède contre le virus. Son épouse, Rani, est maintenu en vie grâce à des traitements expérimentaux qui ont été développés à un coût terrible.

Lorsque le médecin local quitte et confie le travail à Adi, il est contraint de choisir entre son éthique de médecin et son amour pour sa femme. Adel Akhtar Elle est également connue pour jouer Fayçal au « Quatre Lions » Oui Naveed au « Le grand malade ».

Neil Sandilands dans le rôle du général Abbott

La série est réalisée avec un degré surprenant de curiosité quant à ce à quoi ressembleraient les changements dans la société dans différents types de communautés. (Photo : Netflix)

Les anciennes structures de pouvoir se sont maintenant effondrées « Dents sucrées », et le responsable est maintenant le général sadique Abbott. Chef d’une organisation militaire appelée Les derniers hommes, Abbott croit que les enfants hybrides ne servent qu’à être exterminés ou expérimentés. Neil Sandilands est connu pour jouer Clifford DeVoe Aussi connu comme Le penseur au « Le flash » déjà Titus au « Les 100 ».

CARACTÈRES SECONDAIRES DE « DOUCE DOUCE »

