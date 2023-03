Sweet Tooth 2, Welcome to Eden 2 et d’autres séries Netflix seront diffusées en avril 2023

in

Netflix

Les principales nouvelles de Netflix sont arrivées en termes de séries qui arriveront le mois prochain de l’année. Ci-dessous la liste complète.

©NetflixSweet Tooth 2, Welcome to Eden 2 et d’autres premières de séries Netflix en avril 2023.

Le troisième mois de l’année a encore quelques jours pour se terminer, mais le service de streaming Netflix a déjà communiqué ses prochaines sorties pour les semaines à venir. Parmi les titres qui se démarquent le plus figure la deuxième saison de gourmand et aussi la partie 2 de bienvenue à l’éden. D’autre part, il y aura du contenu en provenance de Corée du Sud qui promet également d’être attrayant pour les abonnés. Revoyez la liste des séries à venir sur la plateforme en avril 2023 !

+ Première de la série Netflix en avril 2023

– War Sailor : Série Limitée

Date de sortie: 2 avril

Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, deux marins marchands norvégiens doivent faire face à la cruauté d’une guerre à laquelle ils n’ont jamais voulu participer.

– La signature

Date de sortie: Le 4 avril

Les jeunes artistes doivent impressionner les icônes de la musique espagnole comme Rauw Alejandro, Nicki Nicole et Yandel pour signer le contrat de leur vie.

– Colère

Date de sortie: 7 avril

Marseille, 1940. Deux Américains et leurs alliés organisent une opération de sauvetage d’artistes, écrivains et autres réfugiés fuyant l’Europe.

– Shin, avocat spécialisé en divorce

Date de sortie: 8 avril

Poussé par une tragédie personnelle, un pianiste devenu avocat explore le monde du divorce et fait tout ce qu’il faut pour défendre ses clients.

– La belle-mère qui t’a mis au monde : Saison 2

Date de sortie: 12 avril

Après la prison, Isadir retourne dans sa famille et trouve de nouveaux amis, des romances… et des moyens d’attirer des ennuis à Carlos et Alice.

– Un homme de Floride

Date de sortie: 13 avril

Un flic en disgrâce et criblé de dettes est contraint de retourner dans sa Floride natale pour une mission louche qui se transforme en une chasse à l’homme mortelle.

– Obsession

Date de sortie: 13 avril

La romance entre un chirurgien londonien respecté et la fiancée de son fils se transforme en une obsession érotique qui menace de changer leur vie.

-Faire la reine

Date de sortie: 14 avril

Après une crise de conscience, une consultante décide de relancer la campagne politique d’une avocate des droits civiques et de faire tomber son ancienne entreprise.

– L’incroyable famille Kardashian

Date de sortie: 15 avril

La famille se réunit après un événement terrifiant à Paris impliquant Kim. Kourtney et Scott doivent trouver un moyen d’améliorer leur relation.

-Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Date de sortie: 15 mars

Entre nouveaux visages, vieilles rivalités et arrivée de Teddi Mellencamp, le groupe vit une nouvelle saison pleine de glamour, de potins et de drames.

– Pulpitus : Saison 2

Date de sortie: 19 avril

Après avoir simulé sa mort et fui le pays, Camila, trompée, revient au chaos qu’elle avait laissé derrière elle…, maintenant augmenté à des niveaux inconcevables.

– La diplomatie

Date de sortie: 20 avril

Au milieu d’une crise internationale, une diplomate est aux prises avec son nouveau poste de haut niveau et un mariage difficile avec un politicien bien connu.

– L’amour après l’amour

Date de sortie: 26 avril

Cette série biographique intime détaille la vie et la carrière de Fito Paez, l’un des artistes les plus importants d’Argentine, et son parcours musical aux côtés d’icônes du rock telles que Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, etc.

– Les mamans de Wokin : Saison 7

Date de sortie: 26 avril

Dans une finale émouvante, Kate et ses amis trouvent un équilibre entre l’épanouissement professionnel et personnel. Sera-ce plus facile avec une pincée d’humour ?

– Dent sucrée : Saison 2

Date de sortie: 27 avril

Capturé par les derniers hommes, un cerf spécial se plie en quatre pour aider ses nouveaux amis hybrides avant qu’il ne soit trop tard.

– Le roi des collectionneurs : Goldin Auctions

Date de sortie: 28 avril

Ken Goldin et son équipe d’experts mènent l’action rapide dans l’une des plus grandes maisons de vente aux enchères spécialisées dans les objets rares.

– Bienvenue à Eden : Saison 2

Date de sortie: pas encore spécifié

Avec de nouvelles menaces et sans échappatoire, la rébellion entame un combat intense pour la liberté tandis qu’Astrid met son plan pour le Nouvel Eden en mouvement.

