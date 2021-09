Sweet Magnolias Saison 2: date de sortie, conclusion, distribution et tout ce que nous savons

– Publicité –



À partir du moment où un bébé prend son premier souffle dans l’univers, la première émotion qu’il connaît est l’amour. L’amour est un langage qui rapproche les gens et crée un lien durable. Notre dernière année nous a montré à quel point la vie peut être incertaine et à quel point il est important de chérir nos liens avec nos proches. Toutes sortes d’amour existent, et quand quelqu’un trouve « celui-là », le monde devient plus beau. C’est le pouvoir qui vient de l’amour.

Les drames romantiques et les romances sont un excellent moyen de nourrir nos cœurs et de nous faire tomber profondément amoureux. Sweet Magnolias, la série originale de Netflix, vous rendra encore plus amoureux de votre partenaire.

Sweet Magnolias Saison 2: Tout ce que nous savons

Basé sur Sherry. Le roman romantique de Woods du même nom. La série raconte l’histoire de Maddie, Dana et Helen, leurs meilleures amies d’enfance qui vivent maintenant ensemble en Caroline du Sud. L’amitié entre les trois est forte depuis l’enfance. Leur amitié est mise à l’épreuve lorsque le trio doit faire face aux complexités de la famille, de la carrière et de la romance.

La saison 1 s’est terminée sur une note positive, avec quelques cliffhangers. La saison 2 est attendue par les fans depuis mai 2020. Netflix a décidé que la deuxième saison mettrait en vedette les meilleures stars féminines après avoir reçu une réponse aussi énorme à la saison 1. Voici quelques détails sur la deuxième saison de la série dramatique romantique.

Date de sortie

La saison 2 de Sweet Magnolias a été dévoilée en juillet 2020. Les producteurs de la saison 2 ont pris leur temps. Le tournage a commencé en avril 2021. JoAnna Garcia Swisher de Sweet Magnolias a annoncé que le tournage de la saison 2 avait commencé en juillet 2021. Bien qu’il était prévu que la saison 2 sorte au plus tôt en 2021, Netflix n’a pas confirmé cette date. Malheureusement, la date de sortie de la saison 2 reste un mystère.

Jeter

La saison 2 ramènera JoAnna Garcia Swisher (qui a joué Dana), Brooke Elliott (qui joue Heather Headley) et Brooke Elliott (qui joue Cal). La saison pourrait également comporter Justin Bruening. Carson Rowland. Logan Allen. Anneliese Jud.

Pour pimenter la série, ils prévoient de faire venir de nouveaux visages. Il sera intéressant de voir comment trois des personnages de leurs meilleurs amis modifient l’histoire.

Terrain

Les détails de l’intrigue pour la saison à venir sont gardés secrets. Les créateurs de l’émission créent de l’excitation avec les teasers. Sweet Magnolias, l’intrigue principale de toute la série, comprend 11 livres. La saison initiale n’en a exploré que 3. Il existe de nombreuses intrigues que vous devriez rechercher. La saison 1 s’est terminée par un accident de voiture inattendu d’un personnage inconnu. La saison 2 devrait révéler la victime et apporter plus de misères aux amis d’enfance.

Dernières nouvelles

Netflix a créé le dernier épisode de la saison 1 le 19 mai 2020. Depuis lors, les fans de la série espèrent que Netflix lancera bientôt la prochaine saison. Netflix prend son temps pour finaliser le jour de la sortie.

Nous ne savons pas si Sweet Magnolias 2 sera disponible en streaming sur Netflix en 2021. La date exacte reste à déterminer. Netflix pourrait bientôt publier une estimation pour confirmer une éventuelle sortie début 2022.

Conclusion

La saison 1 de Sweet Magnolias a été créée il y a exactement un an. Les fans attendaient avec impatience la deuxième saison. La saison 1 s’est terminée avec un bang et quelques gros cliffhangers. Maintenant, les fabricants prévoient que les fans ont des attentes élevées. Mais les makers peuvent-ils répondre à ces attentes ou seront-ils décevants ? Seul le temps le révélera. Continuez à regarder pour plus.