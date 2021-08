Sweet Magnolias : quand arriverait la deuxième saison sur Netflix

En mai de l’année dernière est venu Magnolias doux à Netflix, une série de 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes, qui a rapidement suscité un très bon accueil du public. Pour cette raison, la production de cette plateforme de streaming s’est mise au travail et prépare déjà un deuxième livraison qui a ses partisans très impatients. Bien qu’il n’y ait pas de date confirmée de première, les rumeurs et les spéculations se renforcent. Ici, nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent.







Lors de sa première semaine, la série a réussi à se positionner parmi les 10 contenu le plus consulté par les utilisateurs de Netflix. Cela a probablement aidé que, en pleine quarantaine pour coronavirus, les gens augmentent leur temps sur la plateforme et la consommation de strips. Mais aussi, son argumentation a captivé et excité beaucoup. Magnolias doux, tel que traduit pour l’Amérique latine, raconte l’histoire de trois femmes de Caroline du Sud qui sont devenues les meilleures amies au lycée et qui, à ce jour, s’accompagnent à travers les hauts et les bas de leurs romances, de leur carrière professionnelle et de leur famille.

Ses protagonistes étaient Joanna Garcia, Brooke Elliott et Heather Headley, bien qu’il ait également eu sa participation Jamie Lynn Spears, soeur de Britney, qui n’avait pas eu de rôle important depuis qu’il avait joué dans la série Nickelodeon Zoey 101. Cette adaptation basée sur les livres de Bois de Sherryl, inquiétait ses followers qui croyaient qu’il n’aurait pas de second rôle. Est-ce que comme cela s’est passé tout au long de 2020, de nombreux tournages ont été suspendus en raison de la pandémie et, certains, ont même annulé leur diffusion.

Jamie Lynn Spears, la sœur de Britney, est revenue au cinéma avec Sweet Magnolias (IMDb).



Pour leur tranquillité d’esprit, la deuxième saison de Magnolias doux Il est plus que confirmé et en pleine production. Bien que personne dans le casting n’ait donné d’indication sur ce qui allait arriver, la vérité est qu’ils se sont tous rencontrés dans Géorgie pour réaliser le tournage qui a duré tout l’été aux États-Unis. La ratification est venue de la main de sa protagoniste Joanna Garcia, qui il y a un peu plus d’un mois l’a dit dans son récit de Instagram.

Avec une vidéo en préparation dans le domaine du maquillage, de la coiffure et du stylisme, elle a montré sa transformation en personnage de Maddie Townsend. L’actrice a déclaré : « Nous avons terminé la deuxième saison de Sweet Magnolias. J’ai des sentiments amers et doux parce que l’équipe de travail va tellement me manquer. Mais je suis très fier et excité que tout le monde voie ce que nous avons préparé.”.

Bien que Netflix n’ait pas publié la date de sortie des nouveaux épisodes, tout indique qu’il arrivera probablement pour le premiers mois de 2022. Pour le moment, il n’y a pas d’aperçu de ce à quoi ressemblera cette prochaine saison, mais le casting original devrait revenir pour raconter de nouvelles histoires sur la vie de cette ville très spéciale et appréciée des fans.