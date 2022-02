Sweet Magnolias : les clés à garder en tête avant de regarder la saison 2

NETFLIX

La série avec JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott et Heather Headley reviendra avec un nouvel opus. Passez en revue la date de sortie, le synopsis et la fin de la première saison avant de regarder les prochains épisodes sur Netflix.

©NetflixSweet Magnolias, l’un des tubes du géant du streaming.

En 2020, juste au moment où la quarantaine est devenue monnaie courante dans le monde et que les séries en streaming sont devenues plus tendance que jamais, une nouvelle production est arrivée Netflix devenir un succès. Il s’agit de Magnolias doux, l’ajout au catalogue qui est tombé amoureux des utilisateurs de la plateforme avec seulement 10 épisodes et qui les a fait attendre jusqu’à un prochaine saison. Et c’est presque fini !

est-ce vendredi prochain 4 février les chapitres 100% renouvelés de Magnolias doux. Avec romance, drame et émotion à la surface, l’histoire de Maddie, Helen et Dana Sue ému les téléspectateurs. Amis depuis des années, le trio se soutient à travers les hauts et les bas de leurs relations, de leur famille et de leur carrière dans la petite ville de Serenity.

D’après les romans de Bois de Xérès, la fiction a été réalisée par JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott et Heather Headley. Mais… que s’est-il passé dans la finale de la série ? Ici, nous l’examinons! Helen a mis fin à sa relation avec Ryan en étant fidèle à son désir d’être mère; Maddie s’est disputée avec Cal après qu’un ami ait recruté Tyler pour poursuivre sa carrière de baseball et abandonner l’université; et Danna Sue a reçu la visite de son ex-partenaire qui cherche à se réconcilier.

Tout cela passe au second plan lorsqu’ils reçoivent un appel indiquant que le fils de Maddie a eu un accident de voiture. Au moment où les amis se rassemblent sur les lieux, ils découvrent que le conducteur était en fait Kyle et que quelqu’un sans pièce d’identité prenait le siège passager. En ce sens, un nouveau cycle de 10 épisodes qui a déjà présenté sa bande-annonce et qui promet de surprendre et de révéler des secrets comme jamais auparavant.

Avec Sheryl J. Anderson en tant que scénariste, cette fois le groupe d’amis devra faire face à de nouvelles relations. « Ils surmonteront les vieilles blessures et les idiosyncrasies des petites villes tandis que les moments les plus doux de la vie se mêleront aux plus amers.», indique son synopsis officiel. Logan Allen, Chris Klein, Justin Bruening, Anneliese Judge, Carson Rowland, Jamie Lynn Spears, Dion Johnstone et Brandon Quinn Ils complèteront le casting avec leurs performances.

