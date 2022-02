« Sweet magnolias », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « magnolias doux » (« Sweet Magnolias » dans sa langue d’origine), un drame romantique créé par Sheryl J. Anderson et mettant en vedette JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott et Heather Headley, créé le Netflix seulement le vendredi 4 février 2022, mais les fans de la série demandent déjà un troisième volet.

Dans les premiers épisodes de la fiction basée sur les romans homonymes de Sherryl Woods, trois femmes qui sont meilleures amies depuis le lycée et qui ont passé toute leur vie ensemble en Caroline du Sud font face aux complications de l’amour, de leur carrière professionnelle et pour former une famille.

Alors que, dans le deuxième volet, les Magnolias font face à de nouvelles relations, à de vieilles blessures et aux idiosyncrasies des petites villes tandis que les doux moments de la vie se mêlent aux amers. Alors, y aura-t-il une troisième saison de « Magnolias doux” ?

« SWEET MAGNOLIAS », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire de Maddie Townsend, Dana Sue Sullivan et Helen Decatur n’est pas encore terminée, car ils devront faire face à un arrestation, une proposition et un méchant mystérieux.

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Magnolias doux« , beaucoup de choses sont ébranlées lorsque le passé de Cal refait surface. De plus, une connaissance désagréable revient à Serenity et Helen fait face à une décision importante.

Considérant que la saga de livres sur laquelle la série est basée se compose de 11 romans, les producteurs ont beaucoup de matériel pour faire une troisième saison et même une quatrième.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Maddie, Dana Su et Helen vont devoir faire face à de nombreux problèmes dans une troisième saison de « Sweet magnolias » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « SWEET MAGNOLIAS » PREMIÈRE?

Oui Netflix renouvelle »Magnolias doux« Pour une troisième saison, il est fort probable que les nouveaux épisodes seront diffusés en première sur la plateforme de streaming à un moment donné de la 2023.