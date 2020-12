« Sweet Home », acteurs: où avez-vous vu le casting de « Sweet Home » de Netflix avant

Basé sur webtoon Kim Kan Bi et l’homonyme de Hwang Young Chan en 2017, «Douce maison« Sweet Home » est une série télévisée sud-coréenne en direct qui raconte l’histoire d’un monde dans lequel les gens se transforment soudainement en monstres, dans une combinaison du genre dystopique et de l’apocalypse zombie.

Tout au long de sa première saison, le Programme se concentre sur les locataires de Maison verte et ses tentatives désespérées pour survivre tandis que le monde autour d’eux devient fou vite. Les locataires eux-mêmes sont confrontés au dilemme de reconnaître dans quelle mesure l’un d’entre eux peut être considéré humain ou monstre.

Bien que l’intrigue elle-même accroche le les spectateurs parce que c’est un dilemme complexe, la vérité est que son casting a également été reconnu par les fans de la Productions sud-coréennes, qui ont reconnu certains de ses protagonistes comme faisant partie de plus d’un production internationale réussie.

Dans cet article, nous ferons une petite revue de trois de ses acteurs les plus reconnus qui font partie de la distribution principale de « Douce maison« : Song kang, Lee Jin-wook et Lee Si-young. Ils ont été automatiquement reconnus par leurs abonnés sur la nouvelle série Netflix pour leurs travaux précédents.

O AVEZ-VOUS VU LE CAST DE «SWEET HOME» AVANT?

SONG KANG COMME CHA HYUN-SOO

Song Kang comme Cha Hyun-soo (Photo: Netflix)

Cha hyun-soo c’est un lycéen solitaire. Il a perdu sa famille et est laissé seul. je sais déménagé dans un nouvel appartement et des histoires étranges avec des monstres et des illusions lui arrivent tout au long de la série. Plus tard, son histoire vraie et son rôle dans le conflit d’humains et de monstres.

Song kang, qui donne vie au personnage dans la série, est un acteur sud-coréen populaire qui est surtout connu pour son rôle dans le drame Netflix « Alarme d’amour« (209) et le film à succès »Beau vampire»(2018) comme Lee So-nyeon. Le joueur de 26 ans est également apparu dans « Le menteur et son amant« (2017), »Homme dans la cuisine« (2017-18), »Touche ton coeur»(2019) et«Quand le diable appelle votre nom»(2019).

Kang est apparu dans diverses émissions de divertissement et a même accueilli la série 2018 «Inkigayo», ce qui lui aurait valu une nomination pour le Prix ​​SNS Entertainment. Il jouera également l’un des rôles principaux de la prochaine série »Comme un papillon», Dont la première est prévue pour 2021.

LIRE SI-YOUNG COMME SEO YI-KYEONG

Lee Jin-wook dans le rôle de Pyeon Sang-wook (Photo: Netflix)

Seo Yi-Kyeong Elle est une ancienne combattante de la unité des forces spéciales. Il a un grand jugement et de grandes compétences de combat qu’il démontre tout au long de la série, étant un élément d’une grande aide pour tous ceux qui sont piégés à l’intérieur du bâtiment. Elle n’apparaît pas dans le webtoon original.

Lee Si-young est une actrice sud-coréenne du comté Cheongwon et ancien boxeur amateur. La femme de 38 ans est surtout connue pour ses rôles dans « La naissance des riches»(2010) comme Bu tae-hee, « Poséidon»(2011) comme Lee Soo-yoon, « Tueur Toon»(2013) comme Ji-yun Kim et « SF8″ (2020) comme Hee woo.

Cependant, il est également apparu dans « Cinq sens d’Eros« (2009), »Romance sauvage« (2012), »Amour juste« (2014), »Les gardiens« (2017), »Romance risquée»(2018) et«Sans pitié»(2019). En tant que boxeur amateur, Oui-jeune Il a eu une carrière impressionnante et cela l’a également aidé dans ses rôles sur petit et grand écran.

Il a remporté d’innombrables récompenses et tournois, y compris le Championnat national de boxe d’athlétisme de style de vie KBI (2010), le Coupe des présidents (2012) et Championnat national de boxe amateur (2011 et 2013).

LIRE JIN-WOOK COMME PYEON SANG-WOOK

Lee Si-young dans le rôle de Seo Yi-kyeong (Photo: Netflix)

Sang-wook c’est un ancien détective que tout le monde comprend mal comme un gangster. le sien le visage est couvert de cicatrices et a un passé secret très dur qui appartient à l’un des habitants du bâtiment. Il apparaît toujours comme un dur, mais il a en fait un grand sens de la justice et prendre soin des autres.

Lee Jin-wook est un acteur sud-coréen de Cheongju et est surtout connu pour ses rôles dans « Château de verre»(2008) comme Kim Joon-sung, «Neuf»(2013) comme Parc Sun-woo et « Le temps où nous n’étions pas amoureux»(2015). comme Choi a gagné.

Les fans peuvent également reconnaître l’homme de 39 ans pour son travail sur « Mlle mamie« (2014), »Les trois Mousquetaires« (2014), »Renégats du temps»(2015), Return (2018), High Society (2018) et Voice (2018-19). .