Swatch prend des teintes de combinaisons spatiales de la NASA pour la collection de montres spatiales

Swatch, connue pour ses montres-bracelets colorées, a trouvé sa dernière palette dans l’équipement emblématique des astronautes de la NASA.

La marque horlogère suisse est prête à lancer sa nouvelle collection Space cette semaine avec des teintes tirées des vêtements portés par les membres d’équipage de la navette spatiale.

« Qui a dit que le ciel était la limite ? Nous faisons un pas de géant avec une toute nouvelle collection inspirée de l’espace », a déclaré Swatch sur son site Internet.

« Space Race » et « Take Me to the Moon » complètent la nouvelle collection spatiale de Swatch avec des modèles inspirés de l’ère Apollo. (Crédit image: Swatch)

Prévue pour être mise en vente le jeudi 3 juin dans certains magasins Swatch et sur le site Web de l’entreprise, la collection Space comprend cinq modèles, dont trois sont conçus à l’aide de la nouvelle innovation matérielle de Swatch : la biocéramique. Mélange de deux tiers de céramique et d’un tiers de plastique bio-sourcé, les nouvelles montres sont à la fois résistantes et résistantes, tout en restant soyeuses au toucher.

À la tête des nouveaux looks se trouve le « Extravehicular », un chronographe « Big Bold » de 47 mm inspiré de l’unité de mobilité extravéhiculaire blanche – EMU, ou combinaison spatiale – qui a été portée pour la première fois dans l’espace par les astronautes de la NASA Story Musgrave et Don Peterson en 1983. -6 astronautes ont inauguré l’utilisation de l’EMU, qui est toujours en service à la Station spatiale internationale aujourd’hui.

Le Big Bold Chrono « Launch » de style similaire emprunte sa couleur orange vif à l’Advanced Crew Escape Suit, ou ACES – la combinaison « citrouille » que les astronautes portaient pour se lancer et atterrir sur la navette spatiale de 1988 à 2011. La NASA a a modifié l’ACES pour être utilisé lors de ses prochaines missions d’exploration en tant que système de survie d’équipage Orion (OCSS), à porter sur les lancements d’Artemis vers la lune.

Les chronographes « Extravehicular » et « Launch » comportent trois sous-cadrans, évoquant l’apparence de l’Omega Speedmaster que les astronautes d’Apollo portaient sur la surface lunaire (Omega et Swatch appartiennent tous deux au Swatch Group). Les trotteuses des deux modèles se trouvent à la marque « 10 », comme un clin d’œil au compte à rebours final de 10 secondes menant au lancement.

La troisième montre « Big Bold » de l’ensemble est la « Combinaison » avec un thème de couleur « NASA-blue ». Le modèle « fait écho aux combinaisons bleues de tous les jours », ou combinaisons de vol, que les astronautes portent lors d’apparitions publiques, de conférences de presse et lors de l’entraînement à bord des jets supersoniques T-38.

Les trois montres BioCeramic de la nouvelle Space Collection de Swatch — de gauche à droite : Big Bold Chrono Launch, Big Bold Chrono Extravehicular et Big Bold Jumpsuit — sont inspirées des vêtements de vol spatial et d’entraînement portés par les astronautes de la navette spatiale de la NASA. (Crédit image: Swatch)

La collection Space comprend également deux montres-bracelets dans le style plus classique de Swatch.

Le « Space Race » Gent propose un jeu de couleurs noir et blanc « inspiré de la compétition du 20e siècle entre l’Union soviétique et les États-Unis pour atteindre une capacité de vol spatial supérieure ». Le modèle a une face argentée avec une finition miroir.

Le « Take Me to the Moon » tire son nom de l’enregistrement de Frank Sinatra de « Fly Me to the Moon », qui figurait parmi les chansons transportées sur la lune par le premier équipage d’atterrissage lunaire d’Apollo 11 en 1969. Le modèle New Gent a un boîtier transparent.

La collection Space de Swatch comprend (de gauche à droite) : les modèles Big Bold Chrono Launch, Big Bold Chrono Extravehicular, Big Bold Jumpsuit, Space Race Gent et Take Me to the Moon New Gent. Tous les cinq incluent des bracelets arborant le logo « ver » de la NASA. (Crédit image: Swatch)

Les cinq montres arborent des bracelets arborant le logo « ver » de la NASA.

Le « Extravehicular » blanc coûtera 160 €, le « Launch » orange pour 165 € et le « Combinaison » bleu pour 125 €. Le « Space Race » est au prix de 95 € et « Take Me to the Moon » à 85 €.

Pour célébrer la sortie de la Space Collection et le 25e anniversaire du lancement de la première montre Swatch avec l’astronaute suisse Claude Nicollier lors de la mission de la navette spatiale STS-75 en 1996, Swatch a envoyé un Big Bold Chrono Extravehicular dans la stratosphère lors d’un vol en ballon à haute altitude. .

