Swag Out avec Swish New Sweater dans GTA Online cette semaine

Miliboo Chaise vintage PU marron NEW ROCK

Apportez un style industriel vintage dans votre pièce grâce à cette chaise NEW ROCK. Avec un revêtement en polyuréthane marron et un piètement en acier peint en noir, cette chaise possède un look unique qui sait en imposer. Ses pieds luges offrent un look aéré qui allège ce coté industriel. Cette chaise peut