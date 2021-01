Swae Lee et Mike WiLL ont réussi à survivre à un accident de voiture effrayant

Mike WiLL Made-It et Swae Lee ont publié des photos de l’accident sur les réseaux sociaux.

Quelle que soit la période de l’année, la route peut être un endroit effrayant car les accidents de voiture se produisent tout le temps. Ces accidents peuvent changer la vie et faire peur, c’est le moins qu’on puisse dire. Cela est particulièrement vrai le soir du Nouvel An, car on ne sait jamais vraiment qui est au volant pendant la soirée. Mike WiLL Made-It et Swae Lee faisaient malheureusement partie d’un accident de voiture du réveillon du Nouvel An, car la Mercedes AMG de Mike WiLL a été essuyée sur le côté alors qu’elle était arrêtée à un feu rouge. Dans un post Instagram, Mike WiLL a partagé à quoi ressemblait l’accident, avec sa légende maintenant éditée notant qu’un conducteur ivre aurait heurté sa voiture. « MOI ET SWAE WILLY ONT RÉALISÉ CETTE MF EN VIE AVEC UN COUPLE BRUISES, MERCI DIEU », a déclaré Mike WiLL sur IG. « JE FAIS ATTENTION À TOUS LES SIGNES, 2021 NOUS TOURNONS LES CITRON EN LIMONADE TOUTE L’ANNÉE … NOUS POURRAIS AVOIR ÉTÉ MORT FACILEMENT, MAIS NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC UN COUPLE BRUISE, NOUS ICI POUR UNE RAISON. DIEU CORPS. « Swae Lee a également publié les conséquences de l’accident alors qu’il montrait du sang coulant de son œil. Inutile de dire que c’était un accident assez effrayant, même si nous sommes heureux que tout le monde va bien. Restez à l’affût des mises à jour sur les détails entourant l’accident, car nous ne manquerons pas de vous les apporter.