Swae Lee dit qu’il a récupéré son disque dur mais qu’il s’est fait extorquer

Swae Lee a reçu un cadeau de Noël pour lui-même: le disque dur qu’il a perdu à l’aéroport international de Los Angeles au début du mois.

Le rappeur Rae Sremmurd a déclaré qu’il donnerait 20000 dollars à la personne qui aurait trouvé le disque dur et que son offre fonctionnait, selon ce qu’il a dit à GQ dans une récente interview. [Head to the 18-minute mark].

« [It’s] sur le chemin du retour « , a déclaré Swae. » C’est comme un film, mon frère … Mais je ne suis pas vraiment stressant. J’ai vécu pire que ça. «

Mais voici la chose: Swae a été extorqué pour le disque dur, car la personne qui le possédait a créé un compte Instagram avec le nom @swaeleeharddrive et a parlé à Swae en portant un masque et en changeant de voix. Le gars – qui se fait appeler un super fan de Rae Sremmurd – a ensuite dit au rappeur qu’il rendrait le disque dur en échange de 150000 €, un vers de Swae, ainsi qu’un vers de Drake.

Auriez-vous cédé aux demandes de cette personne pour votre disque dur ou un autre élément important de la vôtre?