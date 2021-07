Suzzanne Douglas meurt, le parent ‘Hood et maintenant ils nous voient La star avait 64 ans

Actrice Suzanne Douglas, star de la sitcom des années 90 Le capot des parents et plus récemment la mini-série Netflix Quand ils nous voient, est décédé à l’âge de 64 ans. Une cousine de la star, Angie Tee, a annoncé la nouvelle via Facebook le 6 juillet, annonçant le décès tout en parlant de son admiration pour l’actrice et de ce qu’elle a accompli dans sa carrière. Des hommages ont également été rendus par d’autres stars, réalisateurs et auteurs à son décès. Angie Tee a écrit dans son annonce Facebook originale.

« Suzzanne Douglas, une belle et talentueuse actrice a fait sa transition aujourd’hui. Elle a réchauffé nos cœurs sur les écrans de cinéma et les plateaux de télévision du monde entier. Cette belle âme était ma cousine. Je me souviens avoir grandi, il n’y avait pas beaucoup d’actrices noires qui avait des rôles principaux mais il y avait mon cousin avec le rôle principal dans Robinet aux côtés de grands danseurs tels que Gregory Hines et Sammy Davis Jr. Elle a également joué avec Angela Bassett et Whoopi Goldberg dans Comment Stella a retrouvé son groove. L’encrier, Paroles de Jason et bien plus encore, la liste est longue. Le monde va manquer ton talent mais ton âme vivra pour toujours Repose au paradis ma belle cousine Suzzane tu vas nous manquer RIP. »

Repose en paix à l’actrice Suzzanne Douglas. Une légende. Une reine. 💐 pic.twitter.com/PHncMETcGD – Fort plomb noir (@strongblacklead) 7 juillet 2021

Suzzanne Douglas est née à Chigago et a été élevée avec ses trois frères et sœurs par leur mère célibataire. Intéressée par les arts dès son plus jeune âge, elle a obtenu un baccalauréat et plus tard une maîtrise en musique. Elle est apparue dans le rôle principal dans le film de 1989 Robinet, et a continué à jouer dans d’autres films tels que Paroles de Jason, L’Encrier et Comment Stella a retrouvé son groove, ainsi que de jouer Cissy Houston dans le biopic, Whitney. Son travail à la télévision l’a vue apparaître dans la comédie Le capot des parents, Le spectacle Cosby, Les Parker, Bleu NYPD et La bonne femme. En 2019, elle a joué le rôle de Grace Cuffe dans la série à succès Netflix Quand ils nous voient, basé sur le cas réel de cinq adolescents faussement accusés d’un attentat à Central Park.

Je me suis réveillé ce matin en apprenant le décès de Suzzanne Douglas. J’ai travaillé avec Suzzanne dans le film Inkwell. C’était un esprit élégant, doux et chaleureux. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Qu’elle repose en amour. pic.twitter.com/fBUf3coIVb – Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) 7 juillet 2021

Quand ils nous voient La réalisatrice Ava DuVernay a été l’une des premières à rendre hommage à la star, en publiant sur son compte Twitter : « Suzzanne Douglas était une force calme et élégante lorsque nous avons fait QUAND ILS NOUS VOIR. Une dame. Un joyau d’une dame. Une confiante, acteur attentionné qui a insufflé la vie dans les mots et les a fait miroiter. Je suis reconnaissant que nos chemins se soient croisés dans cette vie. Puisse-t-elle continuer dans la paix et l’amour. »

Suzzanne Douglas était une force tranquille et élégante comme nous l’avons fait QUAND ILS NOUS VOIR. Une dame. Un bijou de dame. Un acteur confiant et attentionné qui a insufflé la vie aux mots et les a fait miroiter. Je suis reconnaissant que nos chemins dans cette vie se soient croisés. Qu’elle chemine dans la paix et l’amour. pic.twitter.com/1ZhaucGEiK – Ava DuVernay (@ava) 7 juillet 2021

Stephanie Perry Moore, auteur et amie de Douglas, a publié son propre hommage sur Facebook, écrivant : « Je dois me tenir aux côtés de la grandeur. Suzanne Douglas Cobb, je t’aime chère dame. Merci de toujours me surveiller et de me montrer élégance et grâce marche. J’ai le cœur lourd, mais je suis béni de faire partie de l’héritage que vous avez touché. Je vais mieux parce que je vous connais. Le ciel est plus riche. » Encore une triste perte pour l’industrie, et nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis de l’actrice.

Suzanne Douglas. Une femme et un acteur si brillant, vif et puissant. J’ai joué pour la première fois après avoir déménagé à New York avec elle. Playboy des Antilles à Yale Rep, ’89. Quelle belle humaine. SE DÉCHIRER. https://t.co/W6b7GerwzQ – Jeffrey Wright (@jfreewright) 8 juillet 2021

Awww mec… Je me souviens avoir été à une fête avec toi. C’était à peu près 10 d’entre nous. On a parlé de la vie, de la race, du monde… On a ri, mangé, partagé !!! Je suis tellement heureuse de pouvoir vous dire à quel point j’ai aimé votre travail. RIP Belle, talentueuse, dansante, Reine. https://t.co/45oHGmAaME – Viola Davis (@violadavis) 7 juillet 2021

RIP Soror https://t.co/C6MUpkLpsX – sheryl lee ralph (@thesherylralph) 7 juillet 2021

Suzzanne Douglas, connue pour ses rôles dans The Parent ‘Hood, Tap, Jason’s Lyric et How Stella Got Her Groove Back, est décédée à 64 ans. https://t.co/Y5q5DqxRnj – philip lewis (@Phil_Lewis_) 7 juillet 2021

Je suis tellement perdu. J’étais un enfant de Philly tout droit sorti du bus Greyhound qui a accepté beaucoup de choses. Vous regarder travailler et vous déplacer gracieusement d’une scène à l’autre… m’a fait aimer et respecter cette entreprise. Nos discussions… nous en avons eu beaucoup. Tu m’as tellement appris. Je ne t’aurai jamais pic.twitter.com/5rLZCIOHuj – Reagan Gomez (@ReaganGomez) 7 juillet 2021

Triste nouvelle… actrice @suzzannedouglas nous a quittés. Plusieurs membres de sa famille confirment sur Facebook que l’actrice de longue date est décédée à l’âge de 64 ans. Beaucoup se souviennent d’elle comme @larenztateest maman et @joethemortonla femme de L’Encrier. 1/2 pic.twitter.com/Q2bj8lg0Zv – rolandsmartin (@rolandsmartin) 7 juillet 2021

Une vie bien vécue. https://t.co/Y7sLSi6CaE – sheryl lee ralph (@thesherylralph) 7 juillet 2021

Suzzanne Douglas a tué tous les rôles que je l’ai vue jouer, mais c’est son rôle dans The Parent Hood qui m’a le plus marqué. Elle était l’une des seules mamans à la télévision à l’époque qui ressemblait à des femmes de ma famille + J’ai adoré son style dans cette émission. Un acte de classe. Puisse-t-elle reposer en paix. 🕊 pic.twitter.com/O1fluvqhO3 – Sylvia No Apostrophe Obell (@SylviaObell) 7 juillet 2021

Esprit affectueux, doux et incroyable Suzzanne Douglas. Mon cœur est attristé d’apprendre que vous avez fait votre transition.. Mais mon cœur est également rempli de joie, d’honneur et de gratitude d’avoir été en votre présence lors de la réalisation de #L’Encrier Votre esprit vivra sur 4ever❤️ #SE DÉCHIRER#SuzzanneDouglas 🙏🏾 pic.twitter.com/8PIdk92XOn – Larenz Tate (@LarenzTate) 8 juillet 2021

Repose en paix #SuzzanneDouglas. Je n’en ai pas marre de « Tap ». Je me souviens dans des interviews lors de sa sortie, elle et Gregory Hines (également partis trop tôt) ont parlé de la façon dont ils se sont battus pour garder la scène d’amour entre eux dans le film. Et elle a appris à taper pour ce film. https://t.co/ulozvoksl0 – Sherrilyn Ifill (@Sifill_LDF) 8 juillet 2021

J’ai vraiment adoré le travail de Suzzanne Douglas, qu’elle repose en paix. – Deborah Cox (@Deborah_Cox) 8 juillet 2021

L’actrice Suzzanne Douglas est décédée à 64 ans. Cela a vraiment attristé tant de membres de la communauté hollywoodienne. Un vrai talent ! Gardons chacun son travail et sa vie impactés dans nos prières. 🙏🏾 #SuzzanneDouglashttps://t.co/gv4pkIMBz0 – Sherri Shepherd (@sherriesshepherd) 7 juillet 2021

