Suzy Cortez va sans soutien-gorge sous une robe ouverte tout en posant sur un jet privé

Suzy Cortez a prouvé qu’elle pouvait avoir l’air sexy en train de fumer n’importe où, même lorsqu’elle est à 30000 pieds du sol. La dernière photo du mannequin a été partagée sur son fil Instagram le 9 novembre et elle a attiré une tonne d’attention de la part de ses 2,4 millions de fans.

L’image a capturé Suzy à bord d’un jet privé. Elle s’assit sur une chaise de couleur crème avec du tissu en cuir et des accessoires dorés. Il y avait une rangée de petites fenêtres à ses côtés, laissant un peu de soleil remplir l’espace. Suzy posa une main sur l’accoudoir et tint un verre de champagne à l’opposé. Elle avait l’air totalement détendue sur le siège, tordant sa silhouette et utilisant une jambe pour couvrir la plupart de son opposé. Suzy détourna son regard de son côté et eut les lèvres légèrement entrouvertes.

Le modèle brésilien a opté pour une robe rose sexy en tissu de soie, lui donnant une sensation de luxe. Il avait des manches longues qui étaient ajustées sur ses bras minces, et elles étaient coupées près de ses poignets. Les épaules avaient l’air d’être rembourrées, ajoutant une autre touche glamour à l’ensemble sexy. Suzy portait le devant du vêtement ouvert et était sans soutien-gorge en dessous, noircissant sa poitrine mais taquinant toujours un aperçu de ses abdos toniques.

Elle portait l’une de ses bretelles sur sa partie médiane, attirant davantage l’attention sur sa silhouette en forme. Comme le haut, le bas était ouvert, ce qui donnait un look NSFW qui s’est avéré difficile à ignorer. Le tissu de la robe traînait sur le devant du siège, exposant ses cuisses galbées dans leur intégralité. Le regard maigre a également montré un aperçu de son derriere pert.

Le modèle a complété son ensemble avec une paire de talons nus. Elle a ajouté un bracelet de perles à son poignet et portait un collier de diamants sur son collier, donnant à sa tenue plus qu’assez de bling. Elle a également ajouté un vernis à ongles blanc brillant qui a amélioré son éclat.

Les fans de Suzy ont adoré la nouvelle mise à jour chaude jusqu’à présent. En quelques heures, il a déjà recueilli plus de 21 000 likes et plus de 240 commentaires. Certains utilisateurs de médias sociaux ont demandé à Suzy où elle se dirigeait tandis que la plupart des autres fans étaient ravis de sa silhouette en forme.

«Vous cherchez un bon amour. vos photos sont tout simplement incroyables », a jailli un adepte, ajoutant une série de coeurs rouges.

«De très belles jambes», a souligné un autre utilisateur des médias sociaux.

«Quelle photo spectaculaire, valant des millions de dollars, ce sont vraiment magnifiques, la meilleure photo de tous les temps», a sonné un troisième avec quelques flammes.

«Très très belle Suzy si sexy», a écrit un autre.