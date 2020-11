Suzy Cortez affiche des atouts impressionnants dans un maillot de bain métallique à décolleté plongeant

La bombe brune Suzy Cortez a un corps de tueur, et elle semble apprécier de l’exposer à son public en ligne. Jeudi, elle s’est rendue sur Instagram pour ravir ses admirateurs avec un instantané sensuel qui la montrait fumante dans un maillot de bain métallique à décolleté plongeant et à jambes échancrées.

Le maillot de bain de Suzy était de couleur rose métallique. C’était peut-être une seule pièce, mais cela ne voulait pas dire que c’était moins révélateur que certains des bikinis qu’elle porte. En fait, le chiffre maigre n’a pas fait grand-chose pour dissimuler. Il avait un décolleté profond qui passait sous son nombril. Les côtés étroits sur le devant ont réussi à couvrir la plupart de ses seins, mais ils ont quand même montré beaucoup de décolleté et de seins latéraux. La coupe flirty a également mis ses abdos plats en valeur. Le maillot de bain avait également des jambes échancrées qui révélaient son butin.

L’ancienne gagnante de Miss BumBum World portait ses longues mèches en vagues avec la plupart d’entre elles sur l’une de ses épaules, et elle portait une paire de grandes boucles d’oreilles en perles pour accessoiriser sa tenue.

Suzy laissa son corps parler alors qu’elle se tenait à côté d’un mur noir vide, réduisant au minimum toutes les distractions. La caméra l’a capturée d’une légère vue latérale, lui donnant l’occasion parfaite de montrer ses courbes impressionnantes. L’image a été recadrée au sommet de ses cuisses.

Et montrez-leur qu’elle l’a fait. Le modèle se tenait avec une hanche penchée sur le côté et arquait son dos, affichant sa taille fine et la courbe sexy de ses hanches et du bas du dos. Avec ses bras à ses côtés, elle a mis en valeur ses épaules et ses bras galbés. La pose a également mis son décolleté en plein écran alors qu’elle regardait la caméra avec un regard sensuel sur son visage. De plus, sa peau lisse était impeccable sous l’éclairage.

Des dizaines de fans de Suzy ont pris les commentaires pour laisser une variété d’emoji comprenant des flammes et des cœurs.

D’autres fans ont mis du temps à laisser des compliments.

« Sensationnel. Très magnifique… Parfait. J’aime beaucoup. Kiss », a écrit un disciple.

«Hottie», lit un deuxième commentaire.

«Tu es magnifique», a déclaré un troisième utilisateur d’Instagram.

«Magnifique», a ajouté un quatrième admirateur.

Suzy ne laisse jamais ses fans aller très longtemps sans leur donner un contenu sexy. Plus tôt cette semaine, elle a partagé un cliché qui l’a vue bercer un ensemble de lingerie bleu vif comprenant un soutien-gorge à bretelles et une culotte en dentelle. Elle portait également un porte-jarretelles et une couverture transparente pour compléter sa tenue séduisante.