Suzume No Tojimari, film du créateur de Your Name : de quoi s’agit-il ?

Le directeur makoto shinkaïcréateur de »Your Name » et »Weathering With You », deux des films d’animation romantiques les plus populaires de ces derniers temps, sortira le film »Suzume No Tojimari », sa nouvelle histoire qui aura un niveau d’animation égal voire meilleur que ses prédécesseurs et nous émeut jusqu’aux larmes avec son intrigue touchante.

Shinkai est l’un des plus grands noms de l’industrie de l’anime aujourd’hui, et les critiques comparent fréquemment son travail à l’auteur le plus connu du médium, Hayao Miyazaki. Studio Ghibli. Le plus grand succès du réalisateur est venu avec la comédie romantique de 2016 « Your Name », qui a été le premier film non-Ghibli à casser 100 millions de dollars au box-office japonais, ce qui fait que les attentes sont très élevées pour voir ce qu’il apportera dans ce nouvel opus.

De quoi parle »Suzume No Tojimari » ?

Le nouveau film est décrit comme une histoire de passage à l’âge adulte, où nous rencontrons Suzume, une jeune fille de 17 ans qui vit dans une ville rurale de l’île de Kyushu, au sud du Japon. Un jour, Suzume découvre une porte mystérieuse au milieu d’un immeuble abandonné et délabré, et par curiosité elle décide d’aller l’ouvrir. Les choses commencent à se compliquer lorsque des portes similaires s’ouvrent dans tout le Japon, déclenchant un désastre à chaque fois qu’elles sont ouvertes.

» Suzume No Tojimari » est écrit et réalisé par Makoto Shinkai lui-même, une fois de plus en collaboration avec le créateur de personnages. Masayoshi Tanaka, qui a aussi participé à »Your Name » et »Weathering With You ». La société de production CoMix Wave Films sera en charge de l’animation avec la société Toho comme distributeur.

Quand est-ce que » Suzume No Tojimari » commence?

Le treizième film du réalisateur acclamé n’a pas encore de date de sortie fixée, mais on sait qu’il arrivera début 2023. Bien qu’initialement il ne sortira que dans les salles au Japon, la plateforme de streaming Crunchyroll, images sony et Wild Bunch International, collaboreront pour amener le film dans les salles du monde entier.

Crunchyroll distribuera le film en Amérique du Nord et Sony Pictures Entertainment s’occupera de la distribution en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et dans certaines parties de l’Europe.