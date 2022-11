Suzume no Tojimari bat le record de Your Name dans les salles au Japon

Le directeur makoto shinkaï vient de battre les records au box-office de ses précédents films avec »Suzume no Tojimari », sa nouvelle production qui a ouvert ce 11 novembre dans les salles au Japon. Lors de son week-end d’ouverture, le nouvel épisode a généré 47,4 % de bénéfices en plus que »votre nom », qui a ouvert ses portes en 2016 et a rapporté plus de 13 millions de dollars.

Le 28 octobre, les 12 premières minutes de » Suzume » ont débuté au Japon, laissant ceux qui voulaient voir le film complet avec admiration et impatience. Le thème principal de la bande, intitulé » Suzume », a gagné une grande popularité depuis sa première, étant interprété par le chanteur TikTok, Toaka.

De même, le 25 octobre, le manga « Suzume » a été créé, étant une histoire originale écrite par Shinkai. Le premier volume s’est vendu à 350 000 exemplaires au total, avant la première officielle du film.

La société de production de »Suzume », CoMix Wave Films, a partagé le synopsis officiel du film : « De l’autre côté de la porte, il y avait le temps dans son intégralité. Les portes commencent à s’ouvrir les unes après les autres dans tout le Japon, déchaînant la destruction sur toute personne à proximité. Suzume doit fermer ces portails pour éviter de nouvelles catastrophes. Les étoiles. Le coucher du soleil. Le ciel du matin dans ce domaine, c’était comme si tout le temps s’était fondu dans le ciel. Attiré par cette porte mystérieuse, le voyage de Suzume est sur le point de commencer. »

Shinkai a réalisé et écrit le scénario du film, avec l’aide de masayoshi tanaka pour la conception des personnages, qui a également travaillé auparavant sur » Your Name ». Kenichi Tsuchiya occupait le poste de directeur de l’animation, tandis que Takumi Tanikh est le directeur artistique.

Bien que » Suzume No Tojimari » ne soit disponible qu’au Japon, il a été confirmé qu’il arrivera à un moment donné en 2023 sur la plateforme Crunchyroll.