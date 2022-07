‘Suzume’, le film de Makoto Shinkai : nouvelle bande-annonce et date de sortie

Le nouveau film du réalisateur makoto shinkaï vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce. »Suzume No Tojimari » est le nouveau pari du créateur de la bande populaire »votre nom », qui sera connu en dehors du Japon sous le nom de » Suzume ». Le long métrage est produit par Comix Wave Films et histoireavec Toho le distribuer dans toutes les parties du monde. Masayoshi Tanakaqui a travaillé avec Shinkai sur »Your Name » et »Weathering With You » est en charge de la conception des personnages.

Makoto Shinkai est surtout connu pour son film d’animation primé, « Votre nom ». Le film est devenu un succès commercial, générant plus de 100 millions de dollars au box-office au Japon seulement, ce qui en fait le premier film non réalisé par Hayao Miyazaki à le faire. » Your Name » a été très apprécié par les fans et les critiques pour son animation incroyablement belle et son histoire émouvante.

Le film le plus récent de Shinkai, « Weathering With You », a également remporté plusieurs prix depuis sa sortie et est actuellement le 13e film japonais le plus rentable jamais réalisé. »Suzume » sera le septième long métrage de Shinkai.

» Suzume No Tojimari » est un film d’aventure fantastique qui suit une jeune fille de 17 ans nommée Suzume. Après avoir rencontré un mystérieux inconnu, Suzume tombe sur une porte qui semble être sortie de nulle part. Après l’avoir ouverte, d’autres portes commencent à apparaître autour du Japon, déclenchant des catastrophes dans tout le pays. Afin d’éviter la destruction, Suzume devra trouver un moyen de fermer et de verrouiller toutes les portes d’un autre monde.

L’actrice Nanoka Hara, qui a déjà joué dans » Samurai Sentai Shikenger », exprimera le personnage de Suzume dans le film. « J’étais tellement nerveux. Comme je ne pouvais utiliser ma voix que pour représenter les émotions des personnages, je devais être conscient de chaque phrase et du sens qu’elle tentait de transmettre. Il y avait tellement de choses que je ne savais pas. » dit-elle du rôle.

« En voyant l’image et la voix ensemble, j’ai finalement réalisé que c’était à moi de donner vie à ce personnage, ce qui m’a rendu si nerveux que je pouvais à peine bouger », a déclaré Hara. « Cependant, le réalisateur Shinkai a loué ma performance et a guidé à l’endroit exact. Des performances correctes à chaque fois. Le tournage de cette bande-annonce a définitivement renforcé ma confiance ! »

» Suzume No Tojimari » sortira le 11 novembre au Japon, et devrait arriver en Amérique latine début 2023. Crunchyroll sera en charge de la distribution du film hors du Japon.