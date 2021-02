Suzanne Somers affronte un intrus presque nu lors d’une vidéo en direct sur Facebook

Suzanne Somers tournait vendredi une vidéo de maquillage sur Facebook Live lorsqu’un intrus à la maison a interrompu sa diffusion.

La star de «Three’s Company», 74 ans, a été prise au dépourvu lorsqu’un homme, qui s’est avéré perdu, est entré dans la maison de Palm Springs, en Californie, qu’elle partage avec son mari, Alan Hamel.

Somers a confirmé que l’incident était arrivé à Page Six, leur disant que l’homme « avait à peine des vêtements. »

AUJOURD’HUI a contacté Somers et Hamel pour obtenir des commentaires supplémentaires.

«Je viens d’entendre une personne», a déclaré Somers en décrivant un rouge à lèvres.

À ce moment-là, nous voyons Somers tourner la tête et avoir une conversation avec l’étranger qui est resté hors champ tout au long de l’échange. Nous entendons l’homme parler à Somers, lui disant qu’il était « terrifié » et qu’il « y avait des fantômes qui me suivaient ».

« Qui êtes vous? » Somers a demandé à l’intrus.

« Tu ne devrais pas être ici, » dit fermement Somers, se tournant vers la caméra pour donner un regard de surprise aux yeux écarquillés à ses téléspectateurs, indiquant que cet invité était définitivement inattendu et non invité chez elle.

«Je ne suis pas une personne effrayante», insista l’inconnu.

« Je sais, » dit Somers. « Mais je n’ai pas l’habitude que des gens soient sur notre propriété. Et nous faisons un spectacle en ce moment », dit-elle en désignant la caméra.

« Je m’excuse, » répondit l’intrus.

«Alors tu peux y aller? lui demanda-t-elle, gardant son sang-froid alors qu’elle donne à l’homme les instructions pour sortir de sa propriété et être en route. «Alan, pouvez-vous lui montrer la porte? »elle a demandé, donnant un autre regard aux yeux écarquillés à ses téléspectateurs.

Lorsque l’étranger lui a offert un cadeau, Somers a dit qu’elle ne voulait rien.

«Vous semblez être une personne très gentille, mais vous ne devriez pas être ici», dit-elle.

« Je suis désolé pour ça », a déclaré Somers à ses téléspectateurs. « Je suis aussi choqué que vous tous. »

« Il a agi comme si tout allait bien. Ce n’était pas OK », a-t-elle ajouté. « Vous ne voulez pas rendre Alan Hamel fou en vous empiétant. »

Somers est mariée à Hamel depuis 44 ans et avec lui depuis 54 ans. En octobre, elle a été blessée quand ils sont tous les deux tombés dans les escaliers à la maison – Hamel allait bien, mais Somers devait subir une opération au cou et faire une pause temporaire de ses émissions Facebook Live.

«Nous avons tous vécu quelque chose ensemble», a déclaré Somers avant de revenir à la description du rouge à lèvres. Un instant plus tard, elle s’arrêta à nouveau pour commenter l’intrusion. « Je suis choquée par ça, » dit-elle en posant sa main sur sa poitrine.

«Au moins, nous en avons tous été témoins ensemble», a-t-elle dit. « Sensationnel. »

Les fans ont publié des messages d’inquiétude dans les commentaires sur Facebook, mais Somers a fait savoir aux téléspectateurs qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter pour elle.

« Tout est clair et sûr! » elle a posté. « Merci pour votre inquiétude. Passez un excellent week-end. »