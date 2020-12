Suzanne Moore défend le «  droit  » de comparer les femmes musulmanes aux boîtes aux lettres

Suzanne Moore a défendu le droit de Boris Johnson de décrire les femmes musulmanes comme des «boîtes aux lettres» dans sa première interview télévisée depuis qu’elle a quitté. Le gardien de sa propre volonté.

L’ancien chroniqueur est apparu sur la BBC Newsnight pour parler d ‘«annuler la culture», dont elle se sent victime.

L’animatrice Kirsty Wark a soulevé la question du langage inapproprié, en revenant à un article controversé de Moore qui faisait référence aux «transsexuels brésiliens».

«La langue est tout», a suggéré l’intervieweur. «Quand Boris Johnson a décrit une femme musulmane en burqa comme étant comme une boîte aux lettres – défendriez-vous son droit de dire cela? Voulez-vous défendre votre droit de dire quoi que ce soit?

«Je n’aime pas cette remarque, mais je pense que je serais hypocrite de dire que vous avez cette relative liberté d’expression», a répondu Moore. «Les gens devraient être autorisés à dire ce qu’ils veulent dans les journaux.»

Cette notion de liberté d’expression «attaquée» était au cœur de l’argument de Moore contre Le gardien, qui l’aurait «bloquée et mise sur la touche» pour un article qu’elle a écrit à l’appui de l’université anti-trans Selina Todd.

Wark a écarté le raisonnement de Moore pour avoir quitté le journal, notant que l’article offensant avait été effacé par plusieurs éditeurs et que Moore avait été autorisé à écrire un autre article anti-trans par la suite.

«Si vous aviez été interdit d’écrire sur les questions trans en The Gardien? » elle a demandé ostensiblement.

Moore a admis qu’elle n’avait pas été interdite de le faire ni même invité à partir, bien qu’elle ait décrit une lettre ouverte de protestation contre les opinions anti-trans comme «une tentative de l’arrêter».

«Pas seulement pour m’arrêter, mais pour empêcher que ce genre de points de vue ne soit ouvertement débattu», a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était capable de comprendre pourquoi les vues de Selina Todd sont «anathème pour les femmes trans», Suzanne Moore a esquivé la question, répondant à la place: «Je ne comprends pas pourquoi un professeur d’histoire moderne doit faire le tour de la sécurité».

Mais Wark a continué à insister sur la question au fur et à mesure de l’entretien, demandant finalement directement à Moore: «Acceptez-vous qu’en fin de compte, vous défendez les droits d’un groupe de femmes contre un autre groupe de femmes?»

«Non, je pense que je défends le droit des femmes de discuter, de nommer et d’explorer leur propre expérience, et cette expérience est souvent basée sur le sexe», a-t-elle déclaré.

«Je ne suis pas contre que quiconque soit trans ou bénéficie des meilleurs soins de santé possibles. Ce que je suis contre, c’est l’idée que si vous commencez à parler de choses comme… les règles, l’accouchement, la ménopause ou ces choses, vous êtes en quelque sorte considéré comme excluant un autre groupe de femmes. »

L’appel à un langage trans-inclusif n’empêche en aucun cas de parler de telles choses ou suggère que le faire est excluant – il encourage seulement une discussion qui englobe les expériences non cisgenres aux côtés des femmes cis.

Pourtant, Moore semblait incapable d’accepter que le mouvement pour les droits des trans ne porte pas atteinte aux droits des femmes, et elle n’accepterait pas non plus la suggestion de l’intervieweur selon laquelle ses préoccupations seraient bientôt du mauvais côté de l’histoire.

«Est-ce que vous devez parfois lever la main et dire: ‘Je représente quelque chose qui va très bientôt appartenir au passé, et en fait la nouvelle génération a une attitude plus éclairée à ce sujet?’ ‘, A demandé Wark.

«J’accepte complètement qu’il y ait beaucoup de jeunes plus éclairés que moi, je vis avec eux», a déclaré Moore. «Mais je ne lèverai pas la main pour dire, vous savez, tout ce que j’ai combattu pour vous l’aura aussi. Je leur dirai, vous continuez à vous battre.

Ce dernier commentaire était une indication claire et accablante que, malgré le fait que l’intersectionnalité ait été du bout des lèvres plus tôt dans l’interview, le désir de Suzanne Moore de gravir les échelons du progrès derrière elle est beaucoup plus fort.